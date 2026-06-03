Congreso abre discusión sobre reformas que transformarán la Enee

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional está abierto a discutir el proyecto de transformación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) que prepara el Poder Ejecutivo como parte de las medidas para enfrentar la crisis financiera y operativa de la estatal. Así lo afirmó el martes el presidente de la Comisión de Energía del Legislativo, Milton Puerto, quien aseguró que el tema ya es analizado por esa instancia ante las constantes fallas en el servicio, las millonarias pérdidas y la necesidad de inversión en el sistema eléctrico nacional.

Puerto señaló que al actual Congreso, presidido por Tomás Zambrano, y al Gobierno del presidente Nasry Asfura les corresponderá tomar decisiones de fondo para reducir las pérdidas de la Enee, que actualmente rondan el 38%. “Le va a tocar a este Congreso, que dirige el presidente Tomás Zambrano; le va a tocar al presidente Nasry Asfura tomar las decisiones grandes y trascendentales para evitar ese 38% de pérdida que el Estado registra”, expresó el diputado nacionalista por Yoro. De acuerdo con Puerto, el Estado pierde alrededor de 1,300 millones de lempiras mensuales en el sector energético, recursos que, según dijo, podrían destinarse a infraestructura, salud y educación.

Apertura a la propuesta

Consultado sobre una eventual división de la Enee en áreas de generación, transmisión y distribución, Puerto aseguró que el Congreso está en disposición de recibir la iniciativa del Ejecutivo y someterla a un amplio proceso de socialización. El diputado indicó que la propuesta deberá ser discutida con generadores, empresa privada, organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y otros sectores interesados en el rescate de la estatal eléctrica. “Nosotros como comisión queremos especialmente, al final, que la población tenga energía las 24 horas del día y más barata”, afirmó. Puerto agregó que el objetivo debe ser construir una Enee con finanzas más sanas, capaz de licitar nueva generación eléctrica con mayor participación de oferentes, de manera que los precios puedan reducirse y el servicio llegue en mejores condiciones a la población. “Queremos una Enee con una finanza más sana, que pueda tener capacidad para licitar megavatios y que tenga bastantes oferentes; tanto así que el precio caiga y podamos tener al final precios accesibles y más cómodos para la población en general”, manifestó.

Inversión urgente

El presidente de la Comisión de Energía también advirtió que el país no puede seguir postergando la inversión en el sistema eléctrico. Según explicó, varios estudios reflejan que la Enee necesita una fuerte inversión en transmisión, debido a que existen tendidos eléctricos obsoletos que datan desde 1980 y que continúan generando pérdidas millonarias para la institución. Puerto sostuvo que la crisis de la empresa también está relacionada con decisiones administrativas y subsidios aplicados en gobiernos anteriores.