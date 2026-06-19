Honduras firma préstamo de 100 millones de dólares con el BID

El Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron un contrato de préstamo por 100 millones de dólares, con el propósito de impulsar la sostenibilidad fiscal del país y fomentar su desarrollo económico mediante el fortalecimiento de la gestión pública y la transparencia en el uso de los recursos.
El convenio fue firmado por el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, junto a la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Honduras, Julia Johannsen.
El programa tiene como objetivo principal mejorar la administración macrofiscal del país, optimizar la política de ingresos y fortalecer la transparencia y calidad del gasto público, según se detalla en el documento oficial.
Las autoridades indicaron que estos fondos contribuirán a consolidar la recuperación económica y a reforzar la capacidad del Estado para responder a los desafíos fiscales, así como a la vulnerabilidad frente a desastres naturales.
El financiamiento está incluido dentro de los créditos externos aprobados por el Congreso Nacional en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República correspondiente al año 2026.
Del total aprobado, 60 millones de dólares provienen del Capital Ordinario del BID, con un plazo de pago de 20 años y un período de gracia de cinco años y medio, lo que ofrece condiciones financieras más flexibles para el país.
Muy agradecido con ustedes.— Emilio Hernández Hércules (@eehercules) June 19, 2026
Como Gobierno, trabajaremos con Responsabilidad Fiscal por Honduras. https://t.co/G7T7nj5HXX
Los 40 millones de dólares restantes serán otorgados bajo condiciones concesionales, con una tasa de interés del 0.25 por ciento y un plazo de amortización de hasta 40 años.
Las autoridades explicaron que esta operación es la primera de dos intervenciones independientes destinadas a fortalecer el marco de responsabilidad fiscal y a mejorar la capacidad institucional de la Secretaría de Finanzas de Honduras.
Asimismo, el programa se complementará con el apoyo de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), como parte de una estrategia integral de fortalecimiento fiscal y estabilidad económica para Honduras.