Honduras firma préstamo de 100 millones de dólares con el BID

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron un contrato de préstamo por 100 millones de dólares, con el propósito de impulsar la sostenibilidad fiscal del país y fomentar su desarrollo económico mediante el fortalecimiento de la gestión pública y la transparencia en el uso de los recursos. El convenio fue firmado por el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, junto a la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Honduras, Julia Johannsen.

El programa tiene como objetivo principal mejorar la administración macrofiscal del país, optimizar la política de ingresos y fortalecer la transparencia y calidad del gasto público, según se detalla en el documento oficial. Las autoridades indicaron que estos fondos contribuirán a consolidar la recuperación económica y a reforzar la capacidad del Estado para responder a los desafíos fiscales, así como a la vulnerabilidad frente a desastres naturales. El financiamiento está incluido dentro de los créditos externos aprobados por el Congreso Nacional en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República correspondiente al año 2026. Del total aprobado, 60 millones de dólares provienen del Capital Ordinario del BID, con un plazo de pago de 20 años y un período de gracia de cinco años y medio, lo que ofrece condiciones financieras más flexibles para el país.



Muy agradecido con ustedes.



Como Gobierno, trabajaremos con Responsabilidad Fiscal por Honduras. https://t.co/G7T7nj5HXX — Emilio Hernández Hércules (@eehercules) June 19, 2026

Los 40 millones de dólares restantes serán otorgados bajo condiciones concesionales, con una tasa de interés del 0.25 por ciento y un plazo de amortización de hasta 40 años.