Estos serán los precios de los combustibles a partir del 22 de junio en Honduras

SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Energía anunció una nueva rebaja en los precios de los combustibles que entrará en vigor a partir de las 6:00 de la mañana del lunes 22 de junio de 2026 en Honduras. De acuerdo con la estructura de precios publicada por la entidad, todos los derivados del petróleo, excepto el GLP doméstico, registrarán disminuciones en sus valores.

Combustibles en Tegucigalpa

En Tegucigalpa, la gasolina superior tendrá una rebaja de L4.31, por lo que su nuevo precio será de 135.22 lempiras por galón. La gasolina regular disminuirá 4.10 lempiras y pasará a costar L125.03. Por su parte, el queroseno registrará la mayor reducción de la semana en la capital, con una baja de L5.63, quedando en 111.99 lempiras por galón. Mientras tanto, el diésel reducirá su precio en 4.77 lempiras y se cotizará en L127.05. La Sen informó que el precio del GLP doméstico se mantendrá congelado en L249.62, gracias al subsidio o apoyo económico temporal otorgado por el Gobierno. En tanto, el GLP vehicular bajará 1.19 lempiras y se venderá a L50.35 por galón.

Precios en San Pedro Sula

En San Pedro Sula, la gasolina superior también experimentará una rebaja de L4.37, fijando su nuevo precio en 131.82 lempiras por galón, mientras que la gasolina regular disminuirá 4.16 lempiras y costará L121.64. Asimismo, el queroseno tendrá una reducción de 5.69 lempiras para ubicarse en 108.57 lempiras por galón. El diésel bajará 4.83 lempiras y tendrá un nuevo precio de 123.63 lempiras.