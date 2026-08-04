Roosevelt Hernández fue acusado por delitos contra la libertad de prensa, no de múltiples homicidios

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto, fue acusado en julio de 2026 por múltiples homicidios ocurridos en distintos años.
La afirmación es falsa. El Ministerio Público confirmó a LA PRENSA Verifica que no existe ninguna acusación contra Hernández por esos delitos.
"Acusan a Roosevelt Hernández del asesinato de Magdaleno, Alfredo Landaverde, Berta Cáceres, Isis Oveth Murillo, Aníbal Barrow, David Romero y muchos más", dice textualmente una publicación en Facebook compartida 19 veces desde el 31 de julio de 2026.
Las publicaciones comenzaron a difundirse después de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández por presuntos delitos relacionados con ataques a la libertad de prensa.
Roosevelt Hernández Aguilar fue nombrado y ascendido durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, correspondiente al período 2022-2026. En diciembre de 2023 asumió como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Tras cumplir 35 años de servicio institucional y pasar a condición de retiro, Hernández dejó la jefatura de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, la presidenta Xiomara Castro lo juramentó como secretario de Defensa Nacional, cargo que desempeñó hasta el traspaso de mando presidencial, el 27 de enero de 2026.
Libertad de prensa
Las búsquedas realizadas en sitios web y medios de comunicación no arrojaron evidencia oficial de que Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto, haya sido acusado por delitos relacionados con múltiples homicidios.
LA PRENSA Verifica también revisó el sitio web y las cuentas oficiales del Ministerio Público (MP) en X, Facebook e Instagram. En esos canales no encontró registros de un requerimiento fiscal ni de una acusación formal contra Hernández por ese tipo de delitos.
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, confirmó a LA PRENSA Verifica que es falso que la institución haya presentado una acusación contra Roosevelt Hernández por delitos relacionados con múltiples homicidios.
Por tanto, es falso que Roosevelt Hernández haya sido acusado por múltiples homicidios.
Hasta la fecha de publicación de esta verificación, el único requerimiento fiscal presentado contra Hernández corresponde a los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento del ejercicio de derechos fundamentales, en perjuicio de la libertad de prensa.