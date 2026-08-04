Kilvett Bertrand no dijo que Asfura redujo 70% la pobreza en seis meses de gestión

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una publicación que atribuye a Kilvett Bertrand, diputado del Partido Nacional, la afirmación de que Nasry Asfura redujo la pobreza en casi un 70% en solo seis meses. La publicación es falsa. LA PRENSA no encontró registros públicos que demuestren que Bertrand haya emitido esa declaración. Además, Bertrand confirmó que la afirmación difundida es falsa. “Kilvet Bertrand (Diputado Nacionalista) Nasry ha reducido la pobreza del país en cerca de 70% en apenas 6 meses”, es, textualmente, la presunta declaración del congresista que ha sido difundida en Facebook desde el 3 de agosto.

El informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los índices de pobreza en Honduras señala que, al cierre de 2025, el 60.1% de la población se encontraba en condición de pobreza. La cifra representa una disminución de 13.5 puntos porcentuales frente a 2021, cuando la pobreza alcanzaba el 73.6%. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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