Disputa de drogas, el móvil de la Policía sobre la muerte de tres hombres en Jutiapa

La Ceiba, Atlántida

La disputa ligada al tráfico de drogas es la principal hipótesis que maneja la Policía Nacional sobre la muerte violenta de tres hombres, en un hecho registrado la noche del lunes en la colonia Garden, ubicada en la aldea Roma, municipio de Jutiapa, Atlántida. Las víctimas fueron identificadas como Tomás Harris Bodden Martínez, residente de la aldea El Pino, El Porvenir, Atlántida, quien recientemente había regresado de Estados Unidos y tenía antecedentes policiales; Darwin Manuel Vásquez Matute (de 41 años), originario de San Pedro Sula; e Irvin Noel Hernández Altamirano (de 25), originario de Utila.

Sobre el móvil del crimen, el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, fue enfático al señalar que el ataque ocurrió por un asunto relacionado con drogas. "La causa por las cuales fueron asesinadas estas tres personas se dio en un contexto de tráfico de drogas. A nadie de los que estamos aquí le van a ir a hacer una cuestión a su casa cuando está de vacaciones, salvo que esté en una actividad criminal en la que esté participando", aseveró el funcionario.

Por su parte, el portavoz policial Wilmer Mayes detalló la dinámica de las muertes y los avances en las investigaciones. "Los hechores se transportaban en un vehículo y eran varios. Ya tenemos los videos de vigilancia y las declaraciones de los testigos", indicó Mayes, quien confirmó además que un cuarto hombre resultó herido durante la balacera y actualmente se recupera en un centro hospitalario bajo observación médica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Un equipo especial de la Dirección Policial de Investigaciones fue asignado para este caso y estaremos compartiendo los avances de la investigación que se desarrolla para esclarecer la muerte de estas tres personas", manifestó la subinspectora Geaneth Figueroa, portavoz policial en Atlántida.