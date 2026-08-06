Maribel Espinoza: "JOH debió regresar en silencio a enfrentar la justicia"

TEGUCIGALPA

A través de su cuenta de X, Espinoza expresó que Hernández "debió regresar en silencio a reunirse con su familia como cualquier otro ciudadano, para enfrentar los juicios que tiene abiertos y muy lejos de la política".

La exdiputada y exprecandidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinoza , cuestionó el regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández, al considerar que debió volver al país de manera discreta para enfrentar el proceso judicial en su contra y mantenerse alejado de la política.

La excongresista criticó que, tras haber sido indultado en Estados Unidos, el exmandatario haya retomado la escena pública. "Después de ser indultado, JOH quiso regresar como un héroe de su partido, como el hombre fuerte que mueve los hilos oscuros de la politiquería hondureña", escribió.

Agregó que "lo que vemos solo es el caudillismo puro usado por JOH y Mel Zelaya; ambos solo le han traído un profundo retroceso y dolor a Honduras".

Espinoza también sostuvo que la experiencia de Hernández en prisión no produjo un cambio en su actitud.

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"Al parecer los años que JOH padeció en la cárcel no le enseñaron absolutamente nada; ni siquiera la humildad ante sus errores", afirmó, al tiempo que señaló que el exgobernante es "corresponsable del desastre en que vive este país" por haber, según su criterio, quebrantado principios fundamentales de la democracia constitucional.

La dirigente liberal comparó a Hernández con el expresidente Manuel Zelaya Rosales. "Mel y JOH se parecen mucho", escribió, al asegurar que el primero buscó reelegirse sin lograrlo, mientras que el segundo "sí lo logró con afrentas fraudulentas a la Constitución".

Asimismo, afirmó que ambos "le han hecho con sus actos un grave daño a las instituciones democráticas de Honduras".

La exdiputada también cuestionó el desarrollo del proceso judicial que enfrenta Hernández en el país. "Hoy JOH se está encargando de acabar con la poca credibilidad de la Corte Suprema de Justicia, en donde no se ocultan los privilegios que le otorgan", expresó.

Además, señaló que el exmandatario "está provocando un grave daño a las generaciones de jóvenes y niños que se han quedado sin futuro, con sus negativos ejemplos".

Espinoza añadió que durante la administración de Hernández se debilitaron las instituciones del Estado, situación que, según dijo, permitió que posteriormente el partido Libertad y Refundación (Libre) intentara mantenerse en el poder utilizando prácticas similares.

"No sigan haciéndole más daño a su país si realmente lo aman", manifestó.

Asimismo, criticó la posibilidad de que Hernández impulse políticamente a su esposa o que ambos busquen cargos de elección popular.

"Tampoco es correcto que haga las pasadas de Mel y lance a su esposa como candidata para estar él atrás del poder o postularse ambos como diputados", señaló.

Finalmente, Espinoza expresó su preocupación por el mensaje que, a su juicio, están enviando la clase política y algunos funcionarios públicos a las nuevas generaciones.

"Como ciudadana me indigna el mal ejemplo que le están dando los politiqueros y algunos funcionarios públicos cómplices a nuestros jóvenes", afirmó, al denunciar que las instituciones encargadas de aplicar la ley "actúan conforme los intereses políticos" y que los hondureños observan "un desfile de impunidad insultante".