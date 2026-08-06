Real Madrid anunció la llegada de Yan Diomande: su contrato y presentación

España.

El Real Madrid anunció este jueves el acuerdo con el RB Leipzig alemán para el traspaso del internacional marfileño Yan Diomande, que queda vinculado al club español para las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033.

Diomande es un viejo conocido de LaLiga, en la que debutó como profesional con el Leganés en marzo de 2025, precisamente contra el Real Madrid. En el pasado mercado de verano, abandonó la disciplina del conjunto pepinero en dirección al Leipzig alemán.