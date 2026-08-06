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Real Madrid anunció la llegada de Yan Diomande: su contrato y presentación

El atacante marfileño se despidió del Leipzig y con sus agentes viajaron rumbo a España para cerrar el fichaje con los blancos.

  • Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 08:14 -
  • Agencia EFE
Real Madrid anunció la llegada de Yan Diomande: su contrato y presentación

Yan Diomande viajó con sus representantes para concretar su fichaje por el Real Madrid. (Foto por Fabrizio Romano)
España.

El Real Madrid anunció este jueves el acuerdo con el RB Leipzig alemán para el traspaso del internacional marfileño Yan Diomande, que queda vinculado al club español para las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033.

Diomande es un viejo conocido de LaLiga, en la que debutó como profesional con el Leganés en marzo de 2025, precisamente contra el Real Madrid. En el pasado mercado de verano, abandonó la disciplina del conjunto pepinero en dirección al Leipzig alemán.

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Su buen rendimiento en la Bundesliga le permitió ser nombrado mejor jugador debutante en el campeonato doméstico alemán. Terminó la temporada con 12 goles y 9 asistencias en 33 encuentros, así como un gol y una asistencia en la Copa de Alemania.

Además, disputó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Costa de Marfil, su selección. En su primer partido en la cita mundialista, contra Ecuador, fue nombrado mejor jugador del encuentro.

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Es el quinto fichaje del equipo blanco en esta ventana estival, después de los del español Marc Cucurella, el francés Ibrahima Konaté, el portugués Bernardo Silva y el neerlandés Denzel Dumfries.


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Agencia EFE
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