Acusan de cómplice a novia trans de César Gastélum por su curiosa reacción en vivo

"Descansa en paz, todavía no puedo creer que esto sea verdad, lo vi y simplemente no me la creí. La vida puede cambiar en un instante. Espero de corazón que donde sea que estés encuentres toda la paz que mereces, que Dios te reciba con los brazos abiertos y tu recuerdo viva siempre en quienes tuvimos la dicha de conocerte".