Acusan de cómplice a novia trans de César Gastélum por su curiosa reacción en vivo

Tras el asesinato del influencer César Gastélum durante una transmisión en vivo en Culiacán, otra creadora de contenido conocida como "La Beba" ha captado la atención en redes sociales debido a la cercanía que mantenía con el joven y por el emotivo mensaje que publicó tras conocer su muerte.
La influencer, originaria de Culiacán, Sinaloa, apareció en varias publicaciones junto a Gastélum durante los días previos al crimen.
Ambos colaboraron en distintos videos para TikTok y fueron vistos compartiendo momentos en restaurantes y otras actividades, lo que llevó a numerosos usuarios a especular sobre una posible relación sentimental. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó públicamente ese tipo de vínculo y, hasta ahora, la naturaleza de su relación no ha sido aclarada.
Uno de los últimos videos publicados por Gastélum fue precisamente junto a La Beba.
El creador de contenido compartió un clip grabado en un restaurante, donde ambos aparecen con un ramo de flores sobre la mesa, acompañado del texto "La verdadera cita fresita" y la canción La Cita Fresita 2.0. Tras su fallecimiento, esa publicación volvió a viralizarse entre sus seguidores.
Durante una transmisión en vivo realizada después del ataque, La Beba contó que su madre la llamó preocupada al creer que se encontraba con Gastélum cuando ocurrió el atentado. Según relató, la noticia afectó profundamente a su familia. En redes sociales, usuarios han señalado a la influencer de ser "cómplice" del crimen, por su reacción al ataque sicarial contra su pareja.
Un día después del crimen, la influencer publicó un mensaje de despedida dedicado a su amigo.
"Descansa en paz, todavía no puedo creer que esto sea verdad, lo vi y simplemente no me la creí. La vida puede cambiar en un instante. Espero de corazón que donde sea que estés encuentres toda la paz que mereces, que Dios te reciba con los brazos abiertos y tu recuerdo viva siempre en quienes tuvimos la dicha de conocerte".
La Beba es una creadora de contenido que genera videos de entretenimiento, tendencias, bailes y aspectos de su vida cotidiana. En TikTok supera el millón de seguidores, mientras que en Instagram reúne una comunidad menor, donde también comparte colaboraciones con otros influencers, marcas y negocios locales.
Asimismo, suele mantener una comunicación constante con su audiencia mediante transmisiones en vivo, en las que conversa sobre temas personales, tendencias y acontecimientos de actualidad. En distintas ocasiones también ha hablado públicamente sobre formar parte de la comunidad LGBT+.
Por otra parte, el asesinato de César Gastélum continúa bajo investigación. El influencer murió la noche del martes luego de ser atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo frente a un restaurante de comida rápida en Culiacán.
De acuerdo con las autoridades, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar y uno de ellos le disparó, provocándole la muerte en el sitio. Sus dos acompañantes resultaron ilesos y, hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el caso ni las autoridades han establecido oficialmente el móvil del crimen.