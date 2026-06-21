Del voto a mano alzada al clic: Congreso promete mostrar cómo vota cada diputado

Tegucigalpa, Honduras

Después de jornadas en las que los diputados volvieron a votar levantando la mano, una práctica cuestionada por la falta de precisión y registro individual, el Congreso Nacional anunció el regreso de la automatización y presentó su nuevo portal de gestión legislativa, una plataforma con la que promete dejar bajo la lupa el trabajo de cada congresista. La herramienta digital fue lanzada este miércoles por la junta directiva del Legislativo y, según sus autoridades, permitirá que cualquier ciudadano consulte desde el perfil de los diputados propietarios y suplentes hasta las mociones, decretos, comisiones, asistencia y votaciones registradas durante la actividad parlamentaria.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que esta información no había estado disponible de forma abierta en los 44 años de la era democrática y que ahora la ciudadanía podrá ingresar al portal oficial del Legislativo para revisar el desempeño de sus representantes. “Hoy el pueblo hondureño, con la plataforma tecnológica que está instalada, va a poder ingresar al portal del Congreso y encontrar el sistema de gestión legislativa”, afirmó Zambrano durante la presentación.

El nuevo sistema muestra el nombre y perfil de cada diputado, el departamento que representa, las comisiones legislativas que integra, las iniciativas que ha presentado ante el pleno y el avance de los expedientes legislativos. También permitirá conocer cómo vota cada congresista en las decisiones sometidas a discusión. La apuesta, según Zambrano, forma parte de un proceso de innovación, reestructuración y transparencia dentro del Congreso. “Este Congreso sí quiere informarle al pueblo hondureño la labor que realizamos”, sostuvo. El gerente legislativo, Josué Padilla, explicó que esta plataforma es el tercer componente de apertura impulsado por el Legislativo. Los dos anteriores fueron el convenio con la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag) para el acceso gratuito al Diario Oficial La Gaceta y el acuerdo con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para auditar el sistema de votación electrónica. Padilla detalló que el portal permitirá dar seguimiento a las iniciativas legislativas, revisar el estado de cada expediente y verificar la participación de los diputados en comisiones, uno de los espacios donde se construyen los dictámenes antes de llegar al pleno.

El lanzamiento fue recibido con respaldo por legisladores de distintas bancadas. El diputado liberal Yury Sabas consideró que la plataforma funcionará como un sistema de evaluación del trabajo parlamentario y recordó que la labor de un congresista no se limita a leer decretos en el hemiciclo, sino también a participar en la construcción de dictámenes. Desde Libre, el diputado Melvin Martínez afirmó que la herramienta puede ayudar a transparentar el desempeño de los diputados y facilitar que la población visualice el trabajo de sus representantes. Hugo Noé Pino, también diputado de Libre, calificó la plataforma como un apoyo importante para que la ciudadanía conozca las actividades legislativas. Sin embargo, aprovechó para insistir en la necesidad de reactivar plenamente la votación electrónica, al señalar que saber cómo vota cada diputado es uno de los elementos más importantes para la rendición de cuentas.