Familia de Angie Peña exige respuestas tras cuatro años desaparecida en Roatán

Tegucigalpa, Honduras.

El padre de la joven, Omar Peña , manifestó que la familia continúa en una lucha constante por obtener respuestas claras sobre el paradero de su hija.

El pronunciamiento estuvo rodeado por el dolor acumulado del tiempo y la falta de resultados concretos en la investigación, según expresaron sus allegados, quienes aseguran que el caso ya no puede seguir postergándose.

El dolor, la angustia y el proclamado llamado de justicia volvieron a hacerse públicos este lunes 22 de junio , cuando los familiares de la joven Angie Peña reiteraron su exigencia al Estado hondureño para esclarecer su desaparición, ocurrida hace más de cuatro años en Roatán, Islas de la Bahía.

“Realmente seguimos en la lucha para encontrar a nuestra hija, seguimos en la lucha de exigir a las autoridades que nos den una respuesta contundente”, expresó.

Omar Peña aseguró que, aunque han sido recibidos por distintas autoridades a lo largo de los años, los compromisos asumidos no se han traducido en avances reales.

“Vienen nuevas autoridades y siempre se nos dice lo mismo, que van a poner los buenos oficios, que van a cambiar fiscales... pero es la misma perorata de todas las autoridades”, añadió.

El padre de Angie sostuvo que, pese al tiempo transcurrido, la familia mantiene la esperanza de encontrarla, aunque cuestionó la falta de acciones contundentes del Estado frente a lo que consideran una posible red de trata de personas.

En la misma línea, una tía de la joven afirmó que la familia no detendrá la búsqueda y que continuarán tocando todas las puertas necesarias para obtener respuestas.

“Vamos a mover cada piedra, vamos a tocar cada puerta que nos tengamos que tocar para dar con el paradero de nuestra hija”, declaró.

La familiar señaló que, aunque reconocen que existen investigaciones en curso, consideran que no se ha avanzado lo suficiente para esclarecer el caso ni para dar con el paradero de Angie.

Además, mencionó que el expediente incluye señalamientos hacia distintos actores institucionales, por lo que pidió que las investigaciones se amplíen y se profundicen.

“Exigimos que se encuentre a ella... aquí hay jueces, fiscales, policías y agentes que necesitan ser investigados”, sostuvo.

La familia también recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió una resolución en enero de 2024, en la que ordenó al Estado hondureño reforzar la búsqueda, investigar el caso y garantizar el derecho a la verdad.

Según los familiares, ese mandato internacional no ha sido cumplido en su totalidad, lo que consideran una deuda pendiente del Estado con la familia y con los organismos de derechos humanos que dan seguimiento al caso.

Mientras tanto, el expediente de Angie Peña continúa abierto, sin una resolución definitiva, y su familia insiste en que no detendrá la búsqueda hasta conocer qué ocurrió con la joven desaparecida en enero de 2022 en aguas de Roatán.