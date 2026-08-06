Dictan detención judicial a venezolano por asesinato de expolicía en Danlí

Danlí, El Paraíso

El Juzgado Penal de Danlí, El Paraíso, dictó este jueves la medida de detención judicial contra el ciudadano venezolano Miguel Ángel Aramis Becerrit Nava, acusado por los delitos de asesinato y portación ilegal de armas de fuego de uso comercial, en perjuicio de un comerciante de esa ciudad. La resolución fue emitida durante la audiencia de declaración de imputado, luego de que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturara al sospechoso por su presunta vinculación con un violento asalto ocurrido el 4 de agosto de 2026 en el barrio Tierra Blanca de Danlí.

El imputado, de 33 años, es originario del estado Zulia, Maracaibo, Venezuela, y residente en la colonia Nueva Esperanza de Danlí, donde fue localizado y detenido por agentes policiales. Según la información proporcionada por la DPI, el sospechoso habría ingresado de manera irregular a Honduras en 2023 y desde entonces estableció su residencia en la ciudad de Danlí. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el día del crimen Jorge Luis Castellanos Sosa, quien se desempeñaba como agente bancario y comerciante, se encontraba en su vivienda y local comercial cuando llegaron varios individuos a bordo de motocicletas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los sujetos habrían ingresado de manera violenta al establecimiento con la intención de cometer un robo. Durante el hecho, y según las autoridades, se produjo un intercambio en el que Castellanos Sosa resultó herido de gravedad por impactos de arma de fuego.