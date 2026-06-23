Continúa búsqueda de cuatro desaparecidos tras derrumbe e incendio en el Anillo Periférico

Tegucigalpa, Honduras

Las labores de búsqueda y rescate continúan en la tarde de este martes en las bodegas afectadas por el derrumbe de un cerro y el posterior incendio registrado en el anillo periférico de Tegucigalpa, donde al menos cuatro personas permanecen desaparecidas, según información preliminar proporcionada por el Cuerpo de Bomberos.

Desde las 7:00 de la mañana, decenas de socorristas iniciaron una intensa operación para controlar por completo las llamas y localizar a posibles víctimas atrapadas entre los escombros que dejó la emergencia. De acuerdo con los registros facilitados por la empresa afectada, tres mujeres y un hombre no han sido ubicados desde que ocurrió el incidente. Entre las personas reportadas como desaparecidas figuran Claudia Varela y Karen Girón, cuyos familiares permanecen en la zona a la espera de noticias.

"Posiblemente son cuatro los desaparecidos, según el listado de recursos humanos proporcionado por la empresa. No están los compañeros, tentativamente son cuatro", informó uno de los oficiales del Cuerpo de Bomberos que participa en las operaciones. Los equipos de emergencia trabajan de forma simultánea en la extinción total del incendio y en la remoción de escombros para descartar la presencia de víctimas en el interior de las instalaciones afectadas. Para facilitar las labores de rescate, los bomberos cuentan con planos del inmueble, información sobre las dimensiones de las bodegas y detalles de los materiales que eran almacenados y procesados en el lugar. Sin embargo, las tareas se han visto complicadas por las condiciones climáticas y la persistente presencia de humo en el área del siniestro. Según las autoridades, los cambios constantes en la dirección del viento dificultan el trabajo de los rescatistas que realizan labores de búsqueda y apuntalamiento. Paralelamente, especialistas analizan la estabilidad del terreno para determinar si existe riesgo de nuevos desprendimientos de tierra que puedan poner en peligro a los equipos de rescate.

Inspecciones técnicas en la zona