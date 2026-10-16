Precio del dólar este viernes 16 de octubre en Honduras: así se cotiza frente al lempira

Tegucigalpa, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una disminución frente al lempira este viernes 16 de octubre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.8910 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0255. Ambas cotizaciones reflejan una reducción de L0.0033 respecto al jueves 15 de octubre, cuando la compra alcanzó L26.8943 y la venta se situó en L27.0288.

El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en Honduras. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones y para las familias que reciben remesas en moneda estadounidense.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos. Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Cómo se calcula el precio del dólar?