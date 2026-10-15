Gobierno espera acceder a Cuenta del Milenio en 2027 y obtener a $1,000 millones

Así lo reveló este día el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, durante una presentación de los logros de los primeros ocho meses de gestión del presidente Nasry Asfura.

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de Honduras espera ser elegible por la Cuenta del Milenio en 2007 y acceder a un compacto entre 800 y 1,000 millones de dólares en donación de Estados Unidos.

Agregó que el Gobierno tiene en marcha una estrategia para calificar a la Cuenta del Milenio, iniciativa que fue elegible en 2006, o sea hace 20 años, y se accedió a 205 millones de dólares.Para 2026, la aspiración del Gobierno es calificar al Programa Umbral.

"Hay una genuina oportunidad para acceder a la Cuenta del Milenio", subrayó el funcionario.Añadió que esos fondos se destinarian para sectores como energía, puerto y conectividad.

En cuanto al tema de corrupción que Honduras ha sido reprobada en los últimos años, Hernández Hércules dijo que hay una serie de medidas que están en práctica.

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Destacó que este año se han otorgado más recursos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), al Ministerio Público (MP), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que son instituciones que luchan contra la corrupción.

De acuerdo con el secretario de Finanzas, en este Gobierno hay más control en el tema de corrupción y en transparencia. Anunció que la próxima revisión de la Cuenta del Milenio evaluará otros indicadores propuestos por el Gobierno de Honduras.