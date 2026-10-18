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Presidente Asfura viajará a Italia para fortalecer relaciones diplomáticas y promover la inversión

El presidente Asfura, viajará a Italia y a la Santa Sede la próxima semana para sostener reuniones diplomáticas, explorar oportunidades comerciales y promover inversiones en el país

Presidente Asfura viajará a Italia para fortalecer relaciones diplomáticas y promover la inversión

El presidente hondureño Nasry Asfura viajará la próxima semana a Italia y al Vaticano, donde se reunirá con autoridades y representantes de distintos sectores para abordar asuntos de interés bilateral.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, viajará la próxima semana a Italia y a la Santa Sede con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas, promover oportunidades comerciales y atraer inversiones al país.

Mireya Agüero, la secretaria ​​​​​​de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, dio a conocer los detalles de la gira oficial y confirmó que el mandatario se reunirá con el presidente italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, en Roma.

Durante el encuentro, ambos países buscarán identificar nuevas oportunidades de colaboración y fortalecer las relaciones bilaterales. La agenda también contempla la presentación de las fortalezas productivas de Honduras para despertar el interés de empresarios italianos en posibles proyectos de inversión.

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Como parte de la gira, Asfura participará en una reunión con representantes del sector empresarial en el norte de Italia. Asimismo, tiene previsto sostener conversaciones con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ( FAO ) para explorar proyectos conjuntos y ampliar la cooperación en áreas de interés para Honduras.

La agenda presidencial también incluye una visita al Vaticano, donde el gobernante hondureño se reunirá con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin. Además, está prevista la firma de un acuerdo entre Honduras y el Vaticano para fortalecer los vínculos institucionales y diplomáticos.

Otro de los puntos del itinerario será un encuentro con hondureños residentes en Italia. La reunión permitirá conocer las principales preocupaciones de la comunidad migrante y abordar posibles para mejorar la atención y el acompañamiento que reciben desde Honduras.

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Agüero destacó que la misión diplomática busca presentar tanto las necesidades del país como las oportunidades que ofrece para establecer alianzas internacionales. La funcionaria también subrayó la importancia de aprovechar estos espacios para promover los intereses nacionales y abrir nuevos canales de colaboración.

Al concluir la visita, la Cancillería hondureña dará seguimiento a los compromisos y acercamientos alcanzados durante las reuniones, con el propósito de convertir las gestiones diplomáticas en iniciativas que contribuyan al desarrollo económico y social del país.

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Redacción La Prensa
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