Presidente Asfura viajará a Italia para fortalecer relaciones diplomáticas y promover la inversión

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, viajará la próxima semana a Italia y a la Santa Sede con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas, promover oportunidades comerciales y atraer inversiones al país. Mireya Agüero, la secretaria ​​​​​​de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, dio a conocer los detalles de la gira oficial y confirmó que el mandatario se reunirá con el presidente italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, en Roma. Durante el encuentro, ambos países buscarán identificar nuevas oportunidades de colaboración y fortalecer las relaciones bilaterales. La agenda también contempla la presentación de las fortalezas productivas de Honduras para despertar el interés de empresarios italianos en posibles proyectos de inversión.

Como parte de la gira, Asfura participará en una reunión con representantes del sector empresarial en el norte de Italia. Asimismo, tiene previsto sostener conversaciones con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ( FAO ) para explorar proyectos conjuntos y ampliar la cooperación en áreas de interés para Honduras. La agenda presidencial también incluye una visita al Vaticano, donde el gobernante hondureño se reunirá con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin. Además, está prevista la firma de un acuerdo entre Honduras y el Vaticano para fortalecer los vínculos institucionales y diplomáticos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Otro de los puntos del itinerario será un encuentro con hondureños residentes en Italia. La reunión permitirá conocer las principales preocupaciones de la comunidad migrante y abordar posibles para mejorar la atención y el acompañamiento que reciben desde Honduras.