Poder Judicial busca L1,000 millones adicionales para su presupuesto de 2027

Tegucigalpa, Honduras. El Poder Judicial prevé gestionar un incremento de 1,000 millones de lempiras en su presupuesto para 2027, con el objetivo de atender necesidades salariales, avanzar en la digitalización y fortalecer áreas especializadas de atención judicial. Wagner Vallecillo, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), indicó que la institución también está a la espera de que el Estado complete las transferencias correspondientes al presupuesto vigente de 2026.

“Esperamos que al final del año salgamos con el presupuesto designado para el 2026, y para el 2027 estábamos solicitando alrededor de unos mil millones de lempiras de aumento del presupuesto del Poder Judicial”, manifestó Vallecillo. Entre las prioridades para las que se destinarían los recursos adicionales figuran los incrementos salariales de los servidores judiciales y el desarrollo de proyectos tecnológicos para modernizar los servicios de la institución. Vallecillo también mencionó la apertura de circuitos especiales para atender casos de femicidio, así como asuntos relacionados con la niñez y la adolescencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Poder Judicial reporta deuda estatal pendiente

La solicitud de mayores recursos para 2027 se produce mientras el Poder Judicial enfrenta compromisos financieros pendientes. Según denunció Vallecillo, hasta septiembre el Estado mantenía una deuda de entre 1,500 y 1,600 millones de lempiras con la institución. A estas dificultades se suman obligaciones de períodos anteriores, que limitan la disponibilidad de fondos para inversiones en logística, tecnología e infraestructura.