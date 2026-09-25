Ministerio Público pide más fiscales y presupuesto para fortalecer la persecución penal

Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público (MP) planteó la necesidad de ampliar su plantilla de fiscales y aumentar los recursos asignados a la institución para responder a los desafíos de seguridad y fortalecer la persecución penal en Honduras. Pablo Emilio Reyes, fiscal general, señaló que actualmente el MP cuenta con aproximadamente 796 fiscales a nivel nacional, pero considera necesario elevar esa cifra a cerca de 900 para atender la demanda de la población. Reyes explicó que la cantidad actual de fiscales resulta insuficiente frente a la carga de trabajo que enfrenta la institución. De acuerdo con información divulgada por el MP, cada fiscal maneja más de 2,000 expedientes.

“Hoy contamos aproximadamente con 796 fiscales. Ocupamos el doble o el triple de fiscales para hacer frente a esta delincuencia, estamos hablando, más o menos; de unos 900”, detalló Reyes. El fiscal general también planteó la necesidad de fortalecer el presupuesto del Ministerio Público. Según expuso, la institución debería recibir hasta el 3% del presupuesto nacional, pero para 2026 cuenta con una asignación equivalente al 0.84%, de acuerdo con lo señalado por Reyes y el MP. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La institución sostiene que la limitación presupuestaria afecta su capacidad para disponer de mayores recursos tecnológicos y fortalecer las unidades encargadas de las investigaciones y la persecución de delitos.

El MP también ha señalado que requiere mayor respaldo financiero para enfrentar la criminalidad organizada y cumplir con las medidas excepcionales que demanda la situación de seguridad del país. Reyes indicó, además, que desde 2016 no se realiza un concurso para incorporar nuevos fiscales, situación que, según explicó, ha limitado el crecimiento del personal encargado de las investigaciones y del ejercicio de la acción penal.

#MPInforma



El Fiscal General de la República, Pablo Emilio Reyes, enfatiza la urgencia de incrementar los recursos del Ministerio Público para respaldar a sus fiscales y unidades de investigación en el combate a la criminalidad organizada.



Constitucionalmente, el Ministerio... pic.twitter.com/0JbxuUA79P — Ministerio Público (@MP_Honduras) September 24, 2026

El fiscal general destacó que el fortalecimiento del Ministerio Público debe estar acompañado por una mayor coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y la administración de justicia. En ese sentido, mencionó al Poder Judicial, al considerar que las investigaciones y las herramientas proporcionadas por el Ministerio Público deben complementarse con las decisiones y criterios de los jueces. Asimismo, señaló que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben realizar esfuerzos adicionales para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad.