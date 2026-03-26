"Recuperar la institucionalidad del MP es prioridad", sostiene el fiscal general Pablo Reyes

Tegucigalpa, Honduras.

El funcionario aseguró que asume el cargo con un compromiso firme hacia la justicia y el Estado de derecho.

En su primer discurso como Fiscal General de la República, Pablo Emilio Reyes Theodore estableció las prioridades de su gestión, enfocadas en fortalecer la confianza ciudadana y recuperar la institucionalidad del Ministerio Público ( MP ).

"Estoy asumiendo con alto sentido de responsabilidad y compromiso este digno cargo de Fiscal General de la República, tomándolo como un mandato claro de servir a la justicia, fortalecer el estado de derecho y garantizar que la ley se aplique de forma objetiva e imparcial", expresó.

Reyes Theodore enfatizó que uno de los ejes principales de su gestión será el combate a la impunidad y la protección de las víctimas.

"A la ciudadanía en general, expreso que mi gestión estará orientada a combatir la impunidad, proteger a las víctimas y asegurar que ninguna persona se encuentre por encima de la ley", señaló.

Asimismo, indicó que ya ha iniciado acercamientos con los equipos internos del Ministerio Público para impulsar cambios orientados a mejorar la respuesta institucional.

"Hoy me van a acompañar los diferentes directores que conforman el MP, con los cuales ya he tenido comunicación con el objeto de generar propuestas que lleguen a servir a la sociedad para dar respuestas prontas y recuperar la institucionalidad del MP", afirmó.

El nuevo fiscal general destacó que la base de este proceso de recuperación radica en el fortalecimiento del recurso humano dentro de la institución.

"Recuperar la institucionalidad se refiere en primer lugar a que valoremos con grandeza lo que es el mayor recurso que tiene el MP: el recurso humano", manifestó.

En esa línea, subrayó la importancia de devolver el sentido de pertenencia al personal que integra el ente acusador.

"Necesitamos volver a que el personal del MP, tanto administrativo como fiscales y demás agentes, recuperen ese sentido de pertenencia que es formar parte del MP", añadió.