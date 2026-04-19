MP advierte posibles acciones penales tras juicios políticos

San Pedro Sula.

El Ministerio Público advirtió que los juicios políticos impulsados en el Congreso Nacional podrían derivar en procesos penales si, tras el análisis correspondiente, se identifican conductas tipificadas como delito. La postura fue expresada por Pablo Emilio Reyes Theodore, fiscal general, quien señaló que estos casos no se limitarán al ámbito político.

“El informe de los juicios políticos no quedará solo en el plano político”, afirmó a medios capitalinos. El pronunciamiento surge en un contexto marcado por la reciente destitución de varios funcionarios vinculados al sistema electoral. Entre ellos figuran Mario Morazán, exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); Marlon Ochoa, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); así como los suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez. Estas decisiones se suman a la salida previa del exfiscal general Johel Zelaya, en una serie de medidas que han intensificado el debate político en el país.