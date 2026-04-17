Mario Pérez a Morazán: "Hubo un plan para conspirar contra el proceso electoral"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Durante su intervención en el pleno del Congreso Nacional , el parlamentario cuestionó el actuar de Morazán y sostuvo que no enfrentaba el proceso de manera individual.

El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, lanzó fuertes señalamientos durante la sesión legislativa en la que se aprobó la destitución del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, y otros funcionarios electorales.

“Hubo un plan colusorio, un plan de varias instituciones públicas para retrasar, para conspirar contra el proceso electoral”, manifestó ante el pleno legislativo.

El congresista afirmó que, a su criterio, existió una coordinación entre varias instituciones del Estado para afectar el proceso electoral.

“Usted no está siendo enjuiciado por sí solo y el pueblo hondureño tiene que saber y tiene que ver lo que está pasando en el Congreso Nacional con la mayor amplitud y en el contexto que verdaderamente lo es”, expresó.

Asimismo, señaló al partido Libertad y Refundación (Libre) de haber tenido conocimiento anticipado de una posible derrota electoral desde las elecciones internas.

“Libre sabía con mucha anticipación y principalmente desde marzo, desde las internas, cuando tenían sus urnas vacías; sabían ustedes que tenían perdidas las elecciones generales y montaron un plan para boicotear el proceso”, aseguró.

Pérez también mencionó la presunta participación de entidades como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el TJE, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas en dicha estrategia.

“Participó el CNE, el TJE e involucraron al Ministerio Público y a las Fuerzas Armadas; ese era un plan orquestado”, afirmó el parlamentario.

En ese contexto, hizo referencia a actuaciones que, según indicó, generaron controversia durante el proceso electoral.

“Un Roosevelt Hernández (exjefe de las FFAA) que pidió formalmente tener copia certificada del acta de cierre. ¿Cuándo ha sido esto una atribución de las Fuerzas Armadas?”, cuestionó.

El diputado centró buena parte de su intervención en señalar presuntas violaciones a la normativa electoral por parte de Morazán.

Indicó que, aunque el magistrado tenía derecho a emitir votos particulares, no podía retirarse de las sesiones como forma de manifestar desacuerdo.

“Su derecho no era levantarse de la sesión e irse; su derecho era emitir un voto en contra y razonarlo. Esa era su obligación y la incumplió”, sostuvo.

Además, señaló que el entonces magistrado tenía la obligación legal de participar en las sesiones del TJE con voz y voto.

“No era su derecho, era su obligación estar en las sesiones y era legalmente convocado por el presidente”, enfatizó.

Pérez también argumentó que Morazán incumplió disposiciones que le obligaban a votar en las deliberaciones sometidas a debate.

“Usted no podía abstenerse de votar; usted tenía que votar en toda deliberación que estaba sometida a debate en el pleno de ese tribunal”, expresó.

Asimismo, cuestionó que el exmagistrado decidiera retirarse sin agotar los mecanismos legales establecidos.

“No tenía el derecho de decidirse y votar o no; su obligación era votar y si no estaba a favor tenía todo el derecho de votar en contra y de razonar su voto”, agregó.

Rechazó las justificaciones presentadas por Morazán para ausentarse de las sesiones, señalando que dichas decisiones debían ser avaladas por el pleno del órgano electoral.

“Usted miente cuando dice que tenía causa justificada; es el pleno el que le tenía que aprobar esa causa justificada”, concluyó.