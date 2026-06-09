Taxistas bloquean la CA-13 en La Ceiba en protesta contra legalización de Uber

Tegucigalpa, Honduras

Miembros de la Asociación de Taxistas Unidos de La Ceiba (Ataxu) bloquearon la tarde de este martes la carretera CA-13, a la altura del puente Danto, en protesta contra la posible legalización de plataformas digitales de transporte tipo Uber.

Los transportistas utilizaron sus unidades para cerrar el paso vehicular, provocando un fuerte congestionamiento en esta importante vía que conecta los departamentos de Atlántida y Colón.

La medida fue adoptada como forma de presión ante lo que consideran una amenaza directa a su estabilidad económica y laboral.

El presidente de Ataxu, Geoani Maradiaga, manifestó que el gremio no está dispuesto a aceptar la formalización de estos servicios en el país.

“No permitiremos eso porque nos afecta, esa es competencia para nosotros y hay intereses por parte de los que están incentivando legalizar a los Uber. El sector taxi ha sido enormemente golpeado y si autorizan esto nos van a afectar más”, expresó.

Los dirigentes del transporte aseguran que existe una fuerte disparidad entre ambos sectores en cuanto a unidades operativas.