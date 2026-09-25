Lluvia en algunas zonas de Honduras este viernes

San Pedro Sula. El ambiente cálido y predominantemente seco marcará las condiciones meteorológicas en buena parte de Honduras durante la jornada, aunque no se descarta la aparición de precipitaciones en algunas zonas durante la tarde. La influencia de los vientos procedentes del Pacífico favorecerá el desarrollo de lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, principalmente en sectores del occidente y el sur, donde también podría registrarse actividad eléctrica de manera aislada.

Las temperaturas más altas se esperan en el sur del territorio, con registros de hasta 36 °C y mínimas de 24 °C. En las regiones central y norte se alcanzarán valores máximos de 32 °C, aunque durante la noche la temperatura descenderá a 22 °C en el centro y a 24 °C en el norte. En el oriente del país también se prevé una máxima de 32 °C, con una mínima de 22 °C. Por su parte, el occidente presentará un comportamiento térmico más contrastante, con temperaturas que podrían alcanzar los 32 °C durante el día y bajar hasta los 16 °C en horas nocturnas.

Prevalecerán las condiciones secas sobre la mayor parte del territorio nacional, sin embargo, por la tarde la brisa del Pacífico generará lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos acompañados de actividad eléctrica aislada sobre el occidente y sur del país. pic.twitter.com/ufG9KvEDn0 — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 25, 2026

Para las Islas de la Bahía y el resto de la región Insular se pronostican condiciones cálidas, con temperaturas entre los 26 °C y los 30 °C. En Francisco Morazán y Tegucigalpa, el termómetro alcanzará alrededor de 28 °C y durante la noche se esperan valores cercanos a los 20 °C. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse