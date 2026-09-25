Inspeccionan buses que realizarán excursiones durante el Feriado Morazánico

San Pedro Sula, Honduras. Las unidades de transporte que prestarán el servicio de excursión durante el Feriado Morazánico son sometidas a revisiones físicas, técnicas y mecánicas en San Pedro Sula, como parte de los operativos preventivos que desarrollan las instituciones que integran la Comisión Nacional de Prevención en Instalaciones Masivas (Conapremm).
Las inspecciones tienen como propósito verificar que los autobuses se encuentren en condiciones adecuadas para movilizar a los viajeros que se desplazarán hacia diferentes destinos turísticos durante el próximo feriado.
Luis Estrada, director del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), informó que las revisiones se realizan de manera conjunta con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y el Cuerpo de Bomberos.
Los equipos verifican las condiciones físico-mecánicas de las unidades antes de que estas sean autorizadas para realizar viajes de excursión. Las inspecciones se desarrollan en las instalaciones del IHTT ubicadas en la 15 calle, en el segundo anillo de circunvalación de San Pedro Sula.
De acuerdo con Estrada, estos controles forman parte de las acciones que se ejecutan previo al asueto para reducir los riesgos asociados al traslado de pasajeros y contribuir a que las unidades que circulen durante el feriado cumplan con las condiciones requeridas.
Por su parte, el subcomisionado de Copeco, Alex Adolfo Estévez, señaló que ya comenzaron los trabajos de planificación para el Feriado Morazánico en coordinación con las instituciones y fuerzas vivas.
Estévez indicó que también se prepara un plan de seguridad vial junto con las autoridades de Vialidad y Transporte. Durante el feriado se mantendrán los operativos en carretera, que incluirán la revisión de vehículos y pruebas de alcoholemia a los conductores.
El funcionario destacó que en los últimos feriados largos no se han registrado accidentes viales con personas fallecidas y señaló que las autoridades buscan mantener esa tendencia mediante acciones de prevención, vigilancia y control en las carreteras.