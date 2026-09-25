Inspeccionan buses que realizarán excursiones durante el Feriado Morazánico

San Pedro Sula, Honduras. Las unidades de transporte que prestarán el servicio de excursión durante el Feriado Morazánico son sometidas a revisiones físicas, técnicas y mecánicas en San Pedro Sula, como parte de los operativos preventivos que desarrollan las instituciones que integran la Comisión Nacional de Prevención en Instalaciones Masivas (Conapremm).

Las inspecciones tienen como propósito verificar que los autobuses se encuentren en condiciones adecuadas para movilizar a los viajeros que se desplazarán hacia diferentes destinos turísticos durante el próximo feriado.

Luis Estrada, director del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), informó que las revisiones se realizan de manera conjunta con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y el Cuerpo de Bomberos.

Los equipos verifican las condiciones físico-mecánicas de las unidades antes de que estas sean autorizadas para realizar viajes de excursión. Las inspecciones se desarrollan en las instalaciones del IHTT ubicadas en la 15 calle, en el segundo anillo de circunvalación de San Pedro Sula.