Estos son sus derechos si es detenido en un retén policial

Si usted observa una actitud inapropiada o mal intencionada por parte del agente policial, es completamente legal grabar el procedimiento con su celular, siempre y cuando no interrumpa ni obstruya físicamente la labor del policía. Si considera que ha sido víctima de un abuso o de un cobro ilegal por una infracción, puede reportarlo de inmediato a la línea 911 o acudir a las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).