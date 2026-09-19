  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · San Pedro en Fotos

Estos son sus derechos si es detenido en un retén policial

Ser detenido en un retén policial puede generar dudas sobre qué documentos presentar, cómo responder a los agentes y cuáles son los derechos que tiene el conductor durante una revisión. Conocer el procedimiento y mantener la calma ayuda a evitar inconvenientes

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 13:00 -
  • Eleana Enamorado
Estos son sus derechos si es detenido en un retén policial
1 de 10

¿Alguna vez lo han detenido en un retén policial? En los principales ejes carreteros del país, estos controles suelen realizarse como parte de revisiones de rutina para verificar la identidad del conductor y comprobar que los documentos del vehículo estén en regla, sin que necesariamente exista sospecha de la comisión de un delito.

 Foto: LA PRENSA
Estos son sus derechos si es detenido en un retén policial
2 de 10

Si nunca ha vivido esta experiencia y no sabe qué debe hacer, Diario La Prensa le cuenta los pasos a seguir para que sea una vivencia tranquila. En primer lugar, reduzca la velocidad y active las luces intermitentes para demostrarle a los oficiales de Transito que está en toda la disposicion de cooperar.
Estos son sus derechos si es detenido en un retén policial
3 de 10

Estaciónese a la orilla de la carretera y, si es de noche, encienda la luz interior del vehículo para facilitar que el agente policial pueda identificarlo. Baje la ventana y mantenga las manos visibles sobre el volante como medida de seguridad.
Estos son sus derechos si es detenido en un retén policial
4 de 10

Mantenga un trato respetuoso. La Ley de Tránsito de Honduras establece disposiciones sobre la colaboración de los conductores durante las revisiones de rutina. Además, mantener una actitud cordial puede ayudar a que el procedimiento se desarrolle con tranquilidad y evitar situaciones de nerviosismo o tensión.

 Foto: LA PRENSA
Estos son sus derechos si es detenido en un retén policial
5 de 10

Cuando el agente se acerque, le pedirá la licencia de conducir, la revisión física o digital del vehículo y su Documento Nacional de Identificación (DNI). Deberá entregarle estos documentos para que los revise y constate que están vigentes.

 Foto: LA PRENSA
Estos son sus derechos si es detenido en un retén policial
6 de 10

Colabore en todo momento; esto ayudará a que el proceso termine más rápido y evitará malos entendidos. En caso de que su revisión o permiso de conducir se encuentre vencido, explique al agente si tiene algún proceso vigente de actualización. De esta forma, el oficial podrá verificar en su base de datos la información proporcionada.

 Foto: LA PRENSA
Estos son sus derechos si es detenido en un retén policial
7 de 10

Por seguridad, es importante verificar que el control sea oficial. En primer lugar, las patrullas que se encuentren en la zona deben estar debidamente identificadas. Asimismo, el lugar debe contar con señalización mediante conos y los agentes deben portar su uniforme completo.

 Foto: LA PRENSA
Estos son sus derechos si es detenido en un retén policial
8 de 10

Si la autoridad le piden abrir el baúl o revisar el interior de su vehículo, mantenga la calma y facilita el procedimiento. Colaborar puede evitar que la situación se tense. El trato amable debe exigirse de ambas partes: exija respeto, pero también sea respetuoso.

 Foto: LA PRENSA
Estos son sus derechos si es detenido en un retén policial
9 de 10

Si usted observa una actitud inapropiada o mal intencionada por parte del agente policial, es completamente legal grabar el procedimiento con su celular, siempre y cuando no interrumpa ni obstruya físicamente la labor del policía. Si considera que ha sido víctima de un abuso o de un cobro ilegal por una infracción, puede reportarlo de inmediato a la línea 911 o acudir a las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

 Foto: LA PRENSA
Estos son sus derechos si es detenido en un retén policial
10 de 10

Si todo el proceso se lleva a cabo sin ningún inconveniente y todos sus documentos están en regla, el oficial le devolverá los papeles y podrás seguir su camino. Recuerde que su vida y la de los suyos está en sus manos. Maneje siempre con responsabilidad y prudencia.

 Foto: LA PRENSA
Cargar más fotos