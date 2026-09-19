Estos son sus derechos si es detenido en un retén policial

¿Alguna vez lo han detenido en un retén policial? En los principales ejes carreteros del país, estos controles suelen realizarse como parte de revisiones de rutina para verificar la identidad del conductor y comprobar que los documentos del vehículo estén en regla, sin que necesariamente exista sospecha de la comisión de un delito.
Si nunca ha vivido esta experiencia y no sabe qué debe hacer, Diario La Prensa le cuenta los pasos a seguir para que sea una vivencia tranquila. En primer lugar, reduzca la velocidad y active las luces intermitentes para demostrarle a los oficiales de Transito que está en toda la disposicion de cooperar.
Estaciónese a la orilla de la carretera y, si es de noche, encienda la luz interior del vehículo para facilitar que el agente policial pueda identificarlo. Baje la ventana y mantenga las manos visibles sobre el volante como medida de seguridad.
Mantenga un trato respetuoso. La Ley de Tránsito de Honduras establece disposiciones sobre la colaboración de los conductores durante las revisiones de rutina. Además, mantener una actitud cordial puede ayudar a que el procedimiento se desarrolle con tranquilidad y evitar situaciones de nerviosismo o tensión.
Cuando el agente se acerque, le pedirá la licencia de conducir, la revisión física o digital del vehículo y su Documento Nacional de Identificación (DNI). Deberá entregarle estos documentos para que los revise y constate que están vigentes.
Colabore en todo momento; esto ayudará a que el proceso termine más rápido y evitará malos entendidos. En caso de que su revisión o permiso de conducir se encuentre vencido, explique al agente si tiene algún proceso vigente de actualización. De esta forma, el oficial podrá verificar en su base de datos la información proporcionada.
Por seguridad, es importante verificar que el control sea oficial. En primer lugar, las patrullas que se encuentren en la zona deben estar debidamente identificadas. Asimismo, el lugar debe contar con señalización mediante conos y los agentes deben portar su uniforme completo.
Si la autoridad le piden abrir el baúl o revisar el interior de su vehículo, mantenga la calma y facilita el procedimiento. Colaborar puede evitar que la situación se tense. El trato amable debe exigirse de ambas partes: exija respeto, pero también sea respetuoso.
Si usted observa una actitud inapropiada o mal intencionada por parte del agente policial, es completamente legal grabar el procedimiento con su celular, siempre y cuando no interrumpa ni obstruya físicamente la labor del policía. Si considera que ha sido víctima de un abuso o de un cobro ilegal por una infracción, puede reportarlo de inmediato a la línea 911 o acudir a las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Si todo el proceso se lleva a cabo sin ningún inconveniente y todos sus documentos están en regla, el oficial le devolverá los papeles y podrás seguir su camino. Recuerde que su vida y la de los suyos está en sus manos. Maneje siempre con responsabilidad y prudencia.