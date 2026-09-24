Color Run busca recaudar fondos para mejorar el Hospital Leonardo Martínez

San Pedro Sula, Honduras. Con el propósito de recaudar fondos para realizar mejoras en parte de la infraestructura del hospital Leonardo Martínez Valenzuela, este domingo 27 de septiembre se desarrollará la primera edición del Color Run Solidario, una actividad que también busca promover la actividad física y la participación de las familias.

El evento comenzará a las 5:00 de la mañana y contará con tres circuitos: 3, 5 y 10 kilómetros, para que los participantes puedan elegir de acuerdo con sus condiciones y preparación física.

La actividad es organizada con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de las instalaciones del hospital, uno de los principales centros asistenciales públicos de San Pedro Sula y al que acuden pacientes provenientes de diferentes zonas del país.

Zulay Nahara Erazo, integrante de la organización del evento, explicó a LA PRENSA que los fondos serán destinados a mejorar espacios para que los pacientes y sus familiares puedan contar con condiciones más adecuadas mientras esperan atención médica o acompañan a sus seres queridos.