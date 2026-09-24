Color Run busca recaudar fondos para mejorar el Hospital Leonardo Martínez

San Pedro Sula, Honduras. Con el propósito de recaudar fondos para realizar mejoras en parte de la infraestructura del hospital Leonardo Martínez Valenzuela, este domingo 27 de septiembre se desarrollará la primera edición del Color Run Solidario, una actividad que también busca promover la actividad física y la participación de las familias.
El evento comenzará a las 5:00 de la mañana y contará con tres circuitos: 3, 5 y 10 kilómetros, para que los participantes puedan elegir de acuerdo con sus condiciones y preparación física.
La actividad es organizada con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de las instalaciones del hospital, uno de los principales centros asistenciales públicos de San Pedro Sula y al que acuden pacientes provenientes de diferentes zonas del país.
Zulay Nahara Erazo, integrante de la organización del evento, explicó a LA PRENSA que los fondos serán destinados a mejorar espacios para que los pacientes y sus familiares puedan contar con condiciones más adecuadas mientras esperan atención médica o acompañan a sus seres queridos.
“Más que una carrera es por una causa noble”, señaló Erazo, quien invitó a la población a sumarse a la actividad y contribuir con el hospital.
El circuito de 3 kilómetros está pensado también para quienes deseen participar en familia, mientras que las rutas de 5 y 10 kilómetros representan un mayor desafío para quienes buscan poner a prueba su resistencia.
El costo del kit de participación es de 600 lempiras. Las inscripciones pueden realizarse mediante depósito en la cuenta de cheques de la Secretaría de Salud número 2010096285 de Banco Atlántida.
Los organizadores informaron que las inscripciones permanecerán abiertas y que también habrá kits disponibles el día del evento. Quienes no puedan participar en la carrera podrán realizar donaciones de cualquier cantidad a la misma cuenta bancaria.
Para conocer más detalles sobre la actividad, los interesados pueden consultar las redes sociales del hospital Leonardo Martínez y las cuentas relacionadas con Color Run hospital Leonardo Martínez.
La iniciativa busca involucrar a la población sampedrana en una jornada deportiva y, al mismo tiempo, generar recursos para contribuir al mejoramiento de las instalaciones del centro asistencial.