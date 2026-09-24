Entre nervios, ilusión y amor esperan las masivas bodas de Caná el sábado 26

Hubo derroche de amor y también de moda en el salón consistorial durante la celebración de los últimos matrimonios civiles celebrados previo al gran evento del proyecto Bodas de Caná, impulsado por la municipalidad.
Cincuenta parejas formalizaron su unión mediante matrimonio civil, como parte del proyecto Bodas de Caná, impulsado por la municipalidad sampedrana y se preparan para la gran celebración eclesiástica que se realizará el próximo sábado 26 de septiembre en la Iglesia de Cristo Ebenezer.
La felicidad y el amor se conjugaron en las últimas bodas civiles. Parejas jóvenes se juraron amor eterno. Los encargados de los matrimonios en la Municipalidad de San Pedro Sula hacen un llamado directo a las parejas que quieran contraer matrimonio eclesiástica de la V Edición de Bodasde Caná. Todavía pueden inscribirse antes del 25 de septiembre, fecha límite para completar el proceso.
Hubo parejas de todas las edades quienes manifestaron agradecimiento a Dios por la oportunidad de ver cumplido uno de sus sueños primero casarse por lo civil con la solemnidad que requiere la ceremonia y el próximo sábado por la iglesia evangélica.
Las novias lucían hermosas y felices, mientras los caballeros ataviados con elegantes trajes intercambiabam anillos como muestra del compromiso que adquieren al contraer matrimonio civil en el salón más emblemático de San Pedro Sula, el consistorial ubicado en el Palacio Municipal.
Felices y enamorados las parejas se mostraron su amor durante la ceremonia civil. Axel Mejía, de Secretaría Municipal, indicó que la Municipalidad de San Pedro Sula mantiene abiertas las inscripciones para las parejas que desean participar en la gran boda eclesiástica. Esta se celebrará el sábado 26 de septiembre a las 2:00 dela tarde en la Iglesia de Cristo Ebenezer.
Las parejas interesadas aún pueden acercarse a la Secretaría Municipal, adonde recibirán orientación y acompañamiento para completar los requisitos, incluyendo la gestión de documentos necesarios ante el Registro Nacional de las Personas (RNP).
Es la quinta edición de las bodas de Caná y las parejas interesadas pueden llamar al número 9529-1106 para mayor información. El costo de casarse en San Pedro Sula durante este evento es de un lempira.
Blanco o rojo no importa, lo que no puede faltar son las muestras de amor en las bodas civiles realizadas, otras serán celebradas en ésta semana informaron los organizadores.