Entre nervios, ilusión y amor esperan las masivas bodas de Caná el sábado 26

La felicidad y el amor se conjugaron en las últimas bodas civiles. Parejas jóvenes se juraron amor eterno. Los encargados de los matrimonios en la Municipalidad de San Pedro Sula hacen un llamado directo a las parejas que quieran contraer matrimonio eclesiástica de la V Edición de Bodasde Caná. Todavía pueden inscribirse antes del 25 de septiembre, fecha límite para completar el proceso.