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José Francisco Molina revela cuándo regresaría Edwin Rodríguez a la Selección de Honduras

El seleccionador de Honduras asegura que Edwin Rodríguez tiene tiempo para recuperarse y poder volver al equipo.

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 17:56 -
  • Mario Figueroa
José Francisco Molina revela cuándo regresaría Edwin Rodríguez a la Selección de Honduras

Edwin Rodríguez será baja en el primer partido de Honduras contra Surinam en la Nations League.

 FOTO: David Romero
Tegucigalpa, Honduras.

Edwin Rodríguez no estará disponible para el debut de la Selección de Honduras ante Surinam en la Concacaf Nations League, pero José Francisco Molina dejó entrever cuándo podría volver a contar con el mediocampista del Olimpia.

El entrenador español aseguró que no quieren apresurar su recuperación y recordó que la Bicolor tendrá cuatro partidos por disputar en esta fase.

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Rodríguez llegó a la concentración hondureña con molestias y durante la semana no consiguió entrenar al mismo ritmo que sus compañeros. Por ese motivo, Molina decidió no arriesgarlo frente a Surinam, en una baja que obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas para la zona media de la Selección Nacional.

El estratega de la 'H' explicó que el futbolista continúa en proceso de recuperación y que existe margen suficiente para esperar su evolución. “Solo tenemos el contratiempo de Edwin Rodríguez que llegó con molestias, lo estamos intentando recuperar, no tenemos prisa, es un gran jugador, pero la lista es de 26 y hay compañeros que dan todas las garantías”, manifestó Molina.

Edwin Rodríguez está trabajando por separado en la Selección de Honduras.

Edwin Rodríguez está trabajando por separado en la Selección de Honduras.

 (FOTO: David Romero)

La frase del técnico apunta a que Edwin Rodríguez podría reaparecer en alguno de los siguientes compromisos de Honduras en esta fase de la Nations League. Molina hizo énfasis en que el combinado nacional tendrá cuatro encuentros y que todavía queda tiempo para que el volante olimpista pueda recuperarse completamente antes de volver a la cancha.

“Hay cuatro partidos, tiempo para que se recupere y les decía a los jugadores que los vamos a necesitar a todos en cualquier momento”, agregó el entrenador español.

De esta manera, la prioridad del cuerpo técnico pasa por evitar una recaída y esperar a que Edwin Rodríguez esté en condiciones para reincorporarse al equipo nacional.

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Redacción web
Mario Figueroa

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