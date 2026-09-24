¿Estará en el Honduras-Surinam? Lo último sobre estado de Edwin Rodríguez

Tegucigalpa, Honduras.

Durante los entrenamientos de la semana, el volante no pudo trabajar al mismo ritmo que sus compañeros y se mantuvo realizando labores diferenciadas. La situación ya había generado preocupación en el campamento hondureño, especialmente porque Rodríguez es uno de los futbolistas que el técnico José Francisco Molina tenía contemplados para su esquema.

La Selección de Honduras recibió una noticia negativa previo a su debut en la Liga de Naciones de Concacaf, ya que Edwin Rodríguez quedó descartado para el compromiso de este viernes frente a Surinam. El mediocampista del Olimpia no consiguió recuperarse a tiempo y será una de las ausencias de la Bicolor en este importante encuentro.

La molestia del mediocampista se produjo durante el partido que Olimpia disputó contra Luis Ángel Firpo por la Copa Centroamericana. Luego de abandonar el terreno de juego con problemas físicos, el futbolista fue sometido a estudios médicos que descartaron una lesión muscular de mayor gravedad y determinaron que se trataba de una contractura.

Eduardo Espinel, entrenador del Olimpia, explicó días atrás que existía comunicación entre el cuerpo médico del club y el de la Selección Nacional para darle seguimiento a la evolución del jugador. “Lo de Edwin se le hizo el estudio y, gracias a Dios, no fue lo que pensamos. El dolor que sentía era que no hubo ruptura de fibra, nada, solamente una contractura fuerte”, manifestó el estratega uruguayo.

La baja de Edwin Rodríguez representa un movimiento obligado para Molina, con la Selección de Honduras quien deberá buscar una alternativa para ocupar ese espacio en el mediocampo ante Surinam. David Ruiz y Jonathan Rubio aparecen como dos de las opciones que podrían ser consideradas para reemplazar al futbolista olimpista, quien había sido titular en el reciente amistoso frente a Argentina.