Dos supuestos guardaespaldas de El Diablo mueren en enfrentamiento con la Policía

Marale, Francisco Morazán. Dos personas que serían presuntos integrantes del Cártel del Diablo fueron abatidos a disparos por las fuerzas seguridad durante un nuevo enfrentamiento este jueves en el municipio de Marale, Francisco Morazán, según informó la Policía Nacional. De acuerdo con la información preliminar, los dos hombres serían supuestos guardaespaldas del cabecilla de esta estructura, Gumercindo Ferrera Rodas.

El enfrentamiento se habría registrado durante un operativo desarrollado en una zona de Marale, donde las autoridades presuntamente mantenían rodeado a Ferrera Rodas. Según los reportes preliminares, durante la intervención se produjo un intercambio de disparos entre los supuestos integrantes de la estructura y los elementos de seguridad que participaban en el operativo.