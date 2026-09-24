Dos supuestos guardaespaldas de El Diablo mueren en enfrentamiento con la Policía

Marale, Francisco Morazán. Dos personas que serían presuntos integrantes del Cártel del Diablo fueron abatidos a disparos por las fuerzas seguridad durante un nuevo enfrentamiento este jueves en el municipio de Marale, Francisco Morazán, según informó la Policía Nacional.
De acuerdo con la información preliminar, los dos hombres serían supuestos guardaespaldas del cabecilla de esta estructura, Gumercindo Ferrera Rodas.
El enfrentamiento se habría registrado durante un operativo desarrollado en una zona de Marale, donde las autoridades presuntamente mantenían rodeado a Ferrera Rodas.
Según los reportes preliminares, durante la intervención se produjo un intercambio de disparos entre los supuestos integrantes de la estructura y los elementos de seguridad que participaban en el operativo.
Como resultado del enfrentamiento, dos personas habrían perdido la vida. Hasta el momento, sus identidades no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades.
Los fallecidos serían hombres que presuntamente cumplían funciones de seguridad para Ferrera Rodas
El supuesto líder del denominado Cártel del Diablo, Gumercindo Ferrera Rodas, ha sido señalado en investigaciones relacionadas con actividades delictivas en el departamento de Yoro, principalmente, en el municipio de Sulaco.
Las autoridades mantienen presencia en el sector mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen más personas vinculadas con la estructura que recientemente fue declarada como terrorista, al igual que Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18.
El operativo también estaría orientado a ubicar y capturar a otros supuestos integrantes del grupo, según las versiones preliminares que trascienden sobre el despliegue en Marale.
Las autoridades se espera que amplíen la información sobre el operativo y confirmen si Gumercindo Ferrera Rodas se encontraba efectivamente rodeado al momento del enfrentamiento.