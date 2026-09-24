Lo capturan tras matar a machetazos a su hijo en Omoa

Omoa. En una rápida acción operativa, la Policía Nacional capturó ayer miércoles a un anciano de 70 años acusado de haberle quitado la vida a su propio hijo a machetazos.
La detención fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Preventiva en la comunidad de La Ceibita, el mismo sector donde se registró la tragedia que conmovió a los vecinos.
El detenido es un hombre originario de San Pedro Sula, contra quien existía una orden de captura emitida el 22 de septiembre por el Juzgado de Letras de Puerto Cortés por el delito de parricidio.
El aterrador crimen ocurrió el pasado 24 de agosto, cuando el detenido sostuvo una acalorada discusión con su hijo, identificado como Marcelo Laínez.
Según las investigaciones preliminares, el septuagenario estaba bajo los efectos del alcohol cuando atacó salvajemente a su vástago con un filoso machete, causándole la muerte de forma casi inmediata.
El capturado fue trasladado a las celdas policiales y en las próximas horas comparecerá ante el juez competente en Puerto Cortés para responder por la muerte de su hijo.