Lo capturan tras matar a machetazos a su hijo en Omoa

Omoa. En una rápida acción operativa, la Policía Nacional capturó ayer miércoles a un anciano de 70 años acusado de haberle quitado la vida a su propio hijo a machetazos.

La detención fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Preventiva en la comunidad de La Ceibita, el mismo sector donde se registró la tragedia que conmovió a los vecinos.

El detenido es un hombre originario de San Pedro Sula, contra quien existía una orden de captura emitida el 22 de septiembre por el Juzgado de Letras de Puerto Cortés por el delito de parricidio.