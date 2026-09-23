Asesinato de dos hombres en Jutiapa apunta a un conflicto por supuestas prácticas de brujería, según investigaciones

Atlántida. Un macabro hallazgo conmocionó al municipio de Jutiapa, donde dos hombres fueron asesinados y posteriormente enterrados en un potrero de la zona, según informaron autoridades de la Policía Nacional de Honduras.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan Ángel López Fuentes, de 30 años, y Dixion Geovany Lara Aldana, de 17 años.

De acuerdo con los informes preliminares de la institución policial, las primeras investigaciones indican que el móvil del horrendo crimen registrado en la aldea El Naranjo es un conflicto familiar originado por supuestas prácticas de brujería.