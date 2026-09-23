Sheinbaum evita confrontar a Trump tras señalar a México como "epicentro" del narcotráfico

Ciudad de México, México. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, evitó este miércoles confrontar a su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de que este acusara a México de ser el “epicentro” del narcotráfico y exigiera recuperar el control territorial frente a los carteles, aunque señaló que también podría cuestionar a EE.UU. por su consumo de drogas ilícitas y producción de armas.

“Nosotros podríamos entrar, yo podría decir: ‘Es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas’. O podría decir: ‘Es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas’. Pero no lo voy a decir. No lo voy a decir”, expresó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum respondió así a las declaraciones de Trump durante la Asamblea General de la ONU, donde el mandatario estadounidense afirmó el martes que México es “el epicentro de la violencia de los carteles” y consideró “inaceptable” compartir una frontera de 2,000 millas con un territorio que, según afirmó, está “controlado por cárteles enemigos”.