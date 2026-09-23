  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Muere famoso actor tras someterse a la eutanasia

El reconocido actor y director francés Arnaud Denis murió a los 43 años tras someterse a la eutanasia luego de años de padecimientos

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 09:16 -
  • Redacción La Prensa
Muere famoso actor tras someterse a la eutanasia
1 de 10

El actor francés Arnaud Denis, conocido por algunos importantes papeles en el teatro, murió este martes tras recibir la eutanasia en Bélgica, donde acudió tras años de sufrimiento que él atribuía a una prótesis que le fue implantada a finales de 2023.
Muere famoso actor tras someterse a la eutanasia
2 de 10

Según anunció al diario Le Parisien la también intérprete Delphine Depardieu, amiga del actor y que asistió a su eutanasia en Namur, Denis falleció "aliviado, casi con una sonrisa en los labios".
Muere famoso actor tras someterse a la eutanasia
3 de 10

Galardonado con un Moliere del teatro por su interpretación de "Las amistades peligrosas", Denis, de 43 años, llevaba tiempo buscando poner fin al sufrimiento físico que según él le provocaba una prótesis de hernia.
Muere famoso actor tras someterse a la eutanasia
4 de 10

Poco antes de haber recibido la eutanasia, el actor colgó un mensaje en las redes sociales en las que atacaba con dureza la "violencia" del sistema médico y al fabricante de la prótesis, al tiempo que parafraseaba a Victor Hugo para justificar su recurso a la eutanasia: "Morir no es nada, lo doloroso es no vivir".
Muere famoso actor tras someterse a la eutanasia
5 de 10

En una reciente entrevista a Le Parisien el intérprete narraba su "calvario" y se mostraba convencido de que la prótesis era la responsable, pese a que diversos informes médicos no eran tan categóricos.
Muere famoso actor tras someterse a la eutanasia
6 de 10

Incluso llegó a crear una asociación para aglutinar las denuncias de otros pacientes que también sufrían dolores crónicos tras haber recibido una prótesis similar.
Muere famoso actor tras someterse a la eutanasia
7 de 10

Denis comenzó a presentar complicaciones después de una intervención quirúrgica realizada en julio de 2023 para tratar una hernia inguinal derecha. Durante la operación se le colocó una prótesis de polipropileno y, posteriormente, el actor reportó fuertes dolores y otros problemas físicos que llegaron a limitar considerablemente su autonomía. Aunque el implante fue retirado en Estados Unidos en 2024, los síntomas continuaron.
Muere famoso actor tras someterse a la eutanasia
8 de 10

Más allá de su enfermedad, Arnaud Denis construyó una trayectoria destacada principalmente sobre los escenarios franceses. Fue actor, director y fundador de la compañía Les Compagnons de la Chimère.
Muere famoso actor tras someterse a la eutanasia
9 de 10

Entre sus trabajos estuvieron montajes de obras como Las amistades peligrosas y Las mujeres sabias. Su trabajo teatral le permitió obtener reconocimiento dentro de la escena francesa y desarrollar una carrera que también incluyó participaciones en producciones audiovisuales.
Muere famoso actor tras someterse a la eutanasia
10 de 10

Su fallecimiento, a los 43 años, representa el final prematuro de una trayectoria artística marcada por el teatro, la dirección y la creación escénica.
Cargar más fotos