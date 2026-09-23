Honduras se hace presente: Emely Alemán deslumbra en el Miss Grand 2026

Emely Alemán ya comenzó a dejar su sello en Tailandia; la representante de Honduras en el Miss Grand International 2026 participó en la ceremonia de bienvenida del certamen, donde subió al escenario para realizar su pasarela ante las delegadas y el público que acompaña esta edición de la competencia internacional.
Ataviada con un elegante vestido de noche azul, la hondureña de 27 años captó las miradas con un diseño cubierto de pedrería brillante, detalles translúcidos, transparencias y aberturas laterales. El estilismo se completó con pendientes azules y llamativos brazaletes de cristales colgantes, elementos que resaltaron la presencia de Alemán sobre el escenario.
El momento fue compartido por la propia candidata a través de sus redes sociales, donde dejó ver la emoción que representa para ella portar la banda de Honduras en una competencia internacional. "Un momento que llevaré conmigo para siempre. Al estar aquí en la ceremonia de bienvenida, representando a Honduras, siento el amor y el apoyo de todos en casa. Este viaje significa mucho para mí y estoy lista para darlo todo", escribió.
La publicación rápidamente recibió mensajes de respaldo de figuras hondureñas vinculadas con el modelaje y los certámenes de belleza. Britthany Marroquín reaccionó con un contundente "Un espectáculo total", mientras Saira Cacho escribió: "Cuidado con la de Honduras, ella sabe a qué vino".
A los mensajes de apoyo también se sumaron otras representantes hondureñas. Haley Amaya comentó: "Reina de lujo, ¡espectacular!", mientras Celia Monterrosa expresó: "Declarado está, que ese top 5 se viene con Honduras. ¡Anótenlo!". Daris Isaguirre, por su parte, celebró la participación de Alemán con un entusiasta: "¡Esoo, Reina!".
Las reacciones reflejan el respaldo que la candidata ha comenzado a recibir desde Honduras mientras avanza en la agenda internacional. Los comentarios sobre una posible clasificación entre las cinco mejores corresponden a las expectativas expresadas por sus compañeras y seguidores, pero no constituyen un resultado oficial del concurso.
Originaria de Catacamas, Olancho, Emely Carmelina Alemán fue coronada Miss Grand Honduras 2026 y ahora representa al país en la edición internacional del certamen. Su participación también marca el regreso de Honduras a esta competencia después de que el país no tuviera representante en la edición de 2025.
Antes de asumir la representación hondureña, Alemán ya había acumulado experiencia en concursos internacionales. En 2025 participó como representante de Tennessee en Miss Grand USA, competencia en la que alcanzó la cuarta posición, experiencia que posteriormente antecedió su llegada al escenario internacional como Miss Grand Honduras.
Emely ha desarrollado una trayectoria como modelo, empresaria y promotora de proyectos sociales. La candidata, además, ha impulsado iniciativas dirigidas a la comunidad y la niñez, mientras combina su actividad profesional con su preparación para las distintas etapas de la competencia.
La agenda del Miss Grand International 2026 continuará durante las próximas semanas con diferentes actividades, entre ellas la competencia en traje de baño, las entrevistas a puerta cerrada, el desfile de trajes nacionales y la competencia preliminar. La gran final está programada para el 10 de octubre en el MGI Hall de Bangkok.