Honduras se hace presente: Emely Alemán deslumbra en el Miss Grand 2026

El momento fue compartido por la propia candidata a través de sus redes sociales, donde dejó ver la emoción que representa para ella portar la banda de Honduras en una competencia internacional. "Un momento que llevaré conmigo para siempre. Al estar aquí en la ceremonia de bienvenida, representando a Honduras, siento el amor y el apoyo de todos en casa. Este viaje significa mucho para mí y estoy lista para darlo todo", escribió.