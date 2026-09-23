El pedido de Luis Palma en la Selección de Honduras y la herida de la eliminación pasada

Tegucigalpa, Honduras.

Luis Palma aterrizó a Honduras para regresar a la Selección Nacional con la ilusión renovada y una idea clara: creer. El atacante catracho aseguró sentirse “muy contento, orgulloso” y destacó el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico. De cara a los cuatro partidos que se avecinan, Palma dejó claro el compromiso del grupo: “Siento que vamos a dar todo por el todo”. El recuerdo de la eliminación del proceso anterior todavía pesa, pero también dejó una enseñanza que Palma considera fundamental para el nuevo camino de la Bicolor: la unidad. “Ahora tenemos que estar más unidos que nunca”, afirmó el futbolista. Para Palma, los jugadores que hoy forman parte de la convocatoria deben asumir la responsabilidad de aprovechar la oportunidad, entregar el máximo en cada entrenamiento y partido, y mantener una convicción que considera indispensable: “Creer que sí se puede”.

'El Bicho' también habló de una afición que todavía mantiene el dolor y la desconfianza por lo ocurrido en el proceso anterior. Lejos de cuestionar las críticas, el jugador las considera parte del fútbol y pidió que, pese a ellas, los hondureños vuelvan a confiar en esta nueva generación: “Que crean, que sigan creyendo en nosotros, en esta Selección”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

.. ENTREVISTA A LUIS PALMA --

¿Cómo venís? ¿Qué expectativas tenés de lo que has podido ya percibir de este cuerpo técnico en los partidos anteriores y de este nuevo grupo de jugadores que quieren trascender junto a ustedes, los de experiencia? Bueno, muy alegre, muy contento, orgulloso nuevamente de estar acá en la Selección. Me siento muy bien. Siento que vamos a dar todo por el todo ahorita en estos cuatro partidos. Y bueno, respecto al cuerpo técnico, ellos vienen haciendo un buen trabajo hasta ahora y nada, nosotros a la disposición de ellos.

Inicia un nuevo camino. Hoy sí volvemos a ilusionarnos. Nosotros somos así, tanto prensa como afición, pero los jugadores, ¿cómo se ilusionan hoy? Claro, ilusionarnos y creer. Creo que esa es la palabra: creer en nosotros mismos, creer que podemos hacer grandes cosas en esta Selección. Tenemos, como decimos, una buena camada de jóvenes, con lo que ustedes dicen, de experiencia también. Entonces, nada, estoy muy contento por esta nueva convocatoria y listo para lo que viene. Más que sufrir, lo que pasó en el proceso anterior, ¿qué nos dejó de aprendizaje? Para ustedes que van a continuar en este camino en busca de nuevos objetivos, ¿cuál fue la lección más grande? Unidad, creo que eso fue fundamental. Ahora tenemos que estar más unidos que nunca. Es decir, ¿nos faltó unidad o estuvimos unidos y ocupamos estar más unidos? Más unidos, más unidos. En todos los aspectos, tanto futbolístico como extrafutbolístico. Entonces, el aprendizaje fue mucho. No ir al Mundial, la verdad que nos dolió mucho. Esa herida no se va a cerrar hasta que volvamos a un Mundial entonces... Nada, ahora nosotros, los que estamos ahora en esta convocatoria, porque sabemos que en otra convocatoria pueden venir otros nuevos jugadores, pero los que estamos ahora, pues darle todo por el todo. Dar el máximo, el 100 % en cada partido, en cada entrenamiento. A la disposición del cuerpo técnico. Y bueno, eso está en la mente de nosotros: creer que sí se puede. En el club, ¿qué te dijeron cuando ya estaba el llamado? ¿Cuáles fueron las palabras que te dijo el profe? "​​​Ándate", me dijo. No, no, mentira, no. Deseándonos suerte, deseándonos suerte a todos; que, así como veníamos bien físicamente, que volviéramos a sentirnos bien, que regresáramos, perdón, en óptimas condiciones también para el equipo. Ahora estamos en la Selección. Acá hay que rasparnos el pecho sí o sí. Y muy contento y esperando que la misma afición, todos los hondureños, nos apoyen en estos partidos que van a ser muy importantes para nosotros y para toda Honduras.