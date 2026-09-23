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Lluvias con actividad eléctrica afectarán a Honduras este miércoles

Según el reporte oficial, este fenómeno generará abundante nubosidad, lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de actividad eléctrica

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 07:12 -
  • Redacción La Prensa
Lluvias con actividad eléctrica afectarán a Honduras este miércoles

Los mayores acumulados de precipitación se prevén en las regiones del occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional.

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este miércoles 23 de septiembre se mantendrán las condiciones de lluvia sobre el territorio nacional, debido a la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico.

De acuerdo con el reporte oficial, este fenómeno generará abundante nubosidad, lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de actividad eléctrica en la mayor parte del país. Los mayores acumulados de precipitación se prevén en las regiones del occidente, centro, oriente y sur del territorio hondureño.

Respecto a las condiciones marítimas, el informe señala que el oleaje, tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, se mantendrá estable entre 1 y 3 pies de altura. Asimismo, el organismo detalló que el sol salió a las 05:38 a.m. y se ocultará a las 05:44 p.m., en una jornada bajo la influencia de la fase lunar en cuarto creciente.

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Ante el pronóstico de precipitaciones y actividad eléctrica, Copeco recomienda a la población mantener la precaución: evitar cruzar ríos o quebradas con caudales elevados y no resguardarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas para prevenir eventos adversos.

Asimismo, las autoridades de gestión de riesgos hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los boletines oficiales y acatar las instrucciones de los cuerpos de socorro en caso de cualquier emergencia local.

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