Violencia entre maras gana terreno: es la segunda causa de homicidios en Honduras

Esa colusión que durante años han mantenido los grupos criminales con funcionarios también es uno de los puntos que se busca contrarrestar mediante la asignación de jueces y fiscales especializados en los casos contra estas organizaciones declaradas terroristas. <br />LA PRENSA Premium conoció que los togados ya están trabajando con la Agencia Nacional Contra el Crimen.<br />Rigoberto Osegura Mass, director de la Policía Nacional, expresó a este medio que tanto la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sucesos/declaran-terroristas-tres-estructuras-criminales-cartel-diablo-honduras-NJ32089334" target="_blank">Mara Salvatrucha</a> como el Barrio 18 tienen una trazabilidad territorial y una amplia capacidad de movimiento y articulación.<br />El nivel de control que ejercen en barrios y colonias es fuerte, lo que, según explicó, cumple con los requisitos establecidos previamente en el Decreto 184-2026 para considerarlas organizaciones terroristas.<br />Indicó que, en el caso del llamado <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sucesos/disputa-bandas-criminales-cartel-del-diablo-yoro-honduras-JB32110768" target="_blank">Cartel del Diablo</a>, pese a que opera en tres o cuatro municipios, sin menoscabo de que pueda moverse a otros, el grado de terror que ha provocado con el aumento de las muertes violentas y la afectación a la economía en general es considerable y cumple con esos requisitos.<br />