Atribuyen a Asfura discurso sobre seguridad y economía que aún no había dado en la ONU

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el presidente de la República, Nasry Asfura, habló ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los avances de su gobierno en materia de seguridad, inversión, empleo y economía.
Sin embargo, la afirmación es falsa. La publicación comenzó a circular antes de la participación de Asfura ante la 81 Asamblea General de la ONU, prevista para este 22 de septiembre.
Hasta después del mediodía de este lunes, cuando se redactó esta verificación, el mandatario hondureño todavía no había realizado su intervención ante la Asamblea General.
Además, el 21 de septiembre, Héctor Ordóñez, secretario de Comunicaciones, confirmó a LA PRENSA Verifica que Asfura tenía previsto abordar en su discurso el cambio climático y sus consecuencias en Honduras, especialmente la sequía.
“Esto dijo Asfura en la ONU. Honduras es un ejemplo para Centroamérica. Seguridad y combate al crimen organizado, atracción de inversiones, generación de empleo, desarrollo económico para Honduras”, dice textualmente la entrada de una publicación de Facebook, difundida desde el 21 de septiembre de 2026.
En el marco del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Nasry Asura llevará el 22 de septiembre a Nueva York la situación que atraviesa el país por los efectos del cambio climático, con especial énfasis en la sequía que afecta a decenas de municipios, explicaron fuentes del Gobierno.
Una temática diferente
No es cierto que el presidente Nasry Asfura haya hablado ante la Organización de las Naciones Unidas sobre los avances de su gobierno en materia de seguridad, inversión, empleo y economía.
En primer lugar, la publicación viral fue difundida el 21 de septiembre, antes de la participación del mandatario hondureño ante la ONU, prevista para este 22 de septiembre.
En segundo lugar, Asfura disertará sobre la situación que atraviesa el país por los efectos del cambio climático, con especial énfasis en la sequía que afecta a decenas de municipios, confirmó a LA PRENSA Verifica Héctor Ordóñez, secretario de Comunicaciones.
Además, esta verificación se realizó después del mediodía de este 22 de septiembre, cuando el presidente todavía no había realizado su intervención ante la ONU.
Por lo tanto, es falso que el presidente Nasry Asfura haya hablado ante la Organización de las Naciones Unidas sobre los avances de su gobierno en materia de seguridad, inversión, empleo y economía.
LA PRENSA Verifica desmintió el 21 de septiembre otro bulo relacionado con la participación del mandatario hondureño ante la ONU.