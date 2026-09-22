Atribuyen a Asfura discurso sobre seguridad y economía que aún no había dado en la ONU

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el presidente de la República, Nasry Asfura, habló ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los avances de su gobierno en materia de seguridad, inversión, empleo y economía.

Sin embargo, la afirmación es falsa. La publicación comenzó a circular antes de la participación de Asfura ante la 81 Asamblea General de la ONU, prevista para este 22 de septiembre.

Hasta después del mediodía de este lunes, cuando se redactó esta verificación, el mandatario hondureño todavía no había realizado su intervención ante la Asamblea General.

Además, el 21 de septiembre, Héctor Ordóñez, secretario de Comunicaciones, confirmó a LA PRENSA Verifica que Asfura tenía previsto abordar en su discurso el cambio climático y sus consecuencias en Honduras, especialmente la sequía.

“Esto dijo Asfura en la ONU. Honduras es un ejemplo para Centroamérica. Seguridad y combate al crimen organizado, atracción de inversiones, generación de empleo, desarrollo económico para Honduras”, dice textualmente la entrada de una publicación de Facebook, difundida desde el 21 de septiembre de 2026.

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