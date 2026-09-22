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Trump amenaza con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve amenazados sus intereses

Trump dijo que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 10:49 -
  • Agencia EFE
Trump amenaza con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve amenazados sus intereses

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

 Foto: EFE

Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve amenazados los intereses de su país.

"Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos", advirtió.

Trump puso como ejemplo la operación militar estadounidense del 3 de enero en Caracas en la que fue arrestado y depuesto Nicolás Maduro, hoy preso en una cárcel de Nueva York donde afronta cargos por narcotráfico.

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Desde ese día, dijo el líder estadounidense, "cientos de presos políticos han sido liberados" y aseguró que se trabaja para un "futuro mucho mejor para el pueblo venezolano", además de destacar el acuerdo por el que Estados Unidos controlará parte de las reservas del crudo venezolano.

Estados Unidos puso especial énfasis en el combate al narcotráfico, al asegurar que los carteles son "el EI (Estado Islámico) del continente americano" porque "torturan y extorsionan como instrumento de terror".

"Al igual que el EI, deberían ser eliminados, exiliados o detenidos como combatientes enemigos sin posibilidad de ser puestos en libertad, que es lo que estamos haciendo", agregó el mandatario, al reivindicar su campaña de bombardeos contra lanchas que supuestamente trasladan droga en el mar Caribe.

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