Trump dice que la guerra de Ucrania terminará más rápido de lo que se cree

Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, que la guerra de Ucrania terminará "más rápido" de lo que la gente cree.

"Estamos trabajando muy estrechamente con los líderes de Rusia y Ucrania, y lograremos resolver ese asunto. Creo que ocurrirá más rápido de lo que la gente piensa", declaró Trump.

El mandatario insistió en que están muriendo 25,000 jóvenes, la mayoría soldados al mes en los frentes del conflicto. "Miro esas imágenes del campo de batalla y, sinceramente, ya no quiero verlas; es algo espantoso. 25.000 al mes, en ambos bandos", aseguró.