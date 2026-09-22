Sheinbaum descarta por ahora impacto directo de huracán Polo en costas mexicanas

Ciudad de México, México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que, según la información disponible, el huracán Polo no impactará directamente las costas mexicanas, aunque pidió a la población del Pacífico mantenerse alerta ante las lluvias intensas y la evolución del ciclón, que alcanzó categoría 5.

“Hasta ahora la información que tenemos es que no va a llegar de manera directa a la costa. Va a estar bordeando el Pacífico, particularmente los estados de Jalisco, Colima, Michoacán”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Ante esta situación, la presidenta mexicana llamó a “toda la población de la costa del Pacífico” a permanecer atenta a los avisos de las autoridades y explicó que la trayectoria prevista hasta el momento mantiene al ciclón sobre el océano.