Migrante salvadoreño muere tras caer de un camión en Nueva York

El accidente ocurrió durante la tarde del pasado jueves 10 de septiembre, cuando Hernández Argueta se encontraba trabajando junto a otros compañeros en una zona cercana a Planting Field Road y Old Farm Road.

Nueva York, Estados Unidos. José de La Paz Hernández Argueta, un trabajador salvadoreño de 35 años, murió luego de sufrir un accidente mientras realizaba labores de jardinería en East Hills, Long Island, Nueva York.

De acuerdo con la información disponible, el hombre cayó desde la parte trasera de un camión utilizado para realizar trabajos de jardinería y paisajismo.

Personas que se encontraban en el sector alertaron a las autoridades sobre el accidente. Poco después llegaron agentes policiales y paramédicos para atender la emergencia.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, José de La Paz Hernández Argueta fue declarado sin vida en el lugar.

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Detectives del Departamento de Policía del Condado de Nassau asumieron la investigación para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió la caída.

Hernández Argueta residía en Mineola, Nueva York, pero era originario del caserío Nacascolo, en el departamento de La Unión, El Salvador.

El salvadoreño había emigrado a Estados Unidos en busca de oportunidades laborales y se dedicaba a trabajos de jardinería y paisajismo.

Tras conocerse su muerte, familiares, amigos, compañeros de trabajo y otros compatriotas se reunieron el domingo 13 de septiembre en Hempstead para despedirlo.

Posteriormente, sus familiares comenzaron las gestiones necesarias para repatriar sus restos hacia El Salvador. La familia esperaba trasladar el cuerpo hasta su lugar de origen para realizar las actividades fúnebres y darle el último adiós.