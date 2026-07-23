Identifican a salvadoreño que murió ahogado junto a cuatro hondureños en Ohio

Las autoridades del estado de Ohio confirmaron ayer miércoles la identificación del joven salvadoreño que murió ahogado junto a cuatro migrantes hondureños durante una fatídica tarde de pesca en el suburbio de Powell, al norte de Columbus.
El fallecido fue identificado como Jonathan Vargas, de 18 años. Su madre, Diana Vargas, tuvo que acudir hasta la oficina del alguacil del condado de Delaware para hacer la identificación oficial del cuerpo, según detalló la cadena Univision.
Las víctimas hondureñas habían sido identificadas previamente como el matrimonio conformado por Marina Suyapa Regalado Miranda y José Mario Pineda Díaz, además de Miguel Ángel Guerra y Carmen Idalia Lara Ferrera.
El suceso se registró cuando el grupo se encontraba congregado a orillas del río para pescar. La tragedia se desencadenó cuando el joven Vargas decidió ingresar al agua para nadar y comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote debido a la fuerza de la corriente.
Ante la angustia y la desesperación, sus acompañantes se lanzaron al agua de inmediato en un valiente intento por ponerlo a salvo. Primero, los dos varones hondureños intentaron rescatar al salvadoreño, lo cual fue infructuoso; posteriormente, las esposas de ambos se lanzaron al agua en busca de sus parejas, quedando todos atrapados por la fuerza del río.
”Fue entonces cuando la tragedia comenzó a desarrollarse”, declaró en una conferencia de prensa el jefe de la Policía del condado de Delaware, Jeffrey Balzer, al hacer hincapié en que todo comenzó cuando el salvadoreño empezó a ahogarse.
Minutos después del trágico suceso, un conductor que transitaba por el sector dio la alerta a las autoridades de rescate tras divisar a dos menores que corrían desesperadamente por una vía cercana pidiendo auxilio para sus familiares.
La identificación de Vargas cierra la angustiosa espera de las autoridades, pero que mantiene sumidas en el dolor a las familias originarias del municipio de Lepaera, en el departamento de Lempira, zona occidental de Honduras.