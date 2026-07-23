Identifican a salvadoreño que murió ahogado junto a cuatro hondureños en Ohio

Estados Unidos

Las autoridades del estado de Ohio confirmaron ayer miércoles la identificación del joven salvadoreño que murió ahogado junto a cuatro migrantes hondureños durante una fatídica tarde de pesca en el suburbio de Powell, al norte de Columbus.

El fallecido fue identificado como Jonathan Vargas, de 18 años. Su madre, Diana Vargas, tuvo que acudir hasta la oficina del alguacil del condado de Delaware para hacer la identificación oficial del cuerpo, según detalló la cadena Univision.

Las víctimas hondureñas habían sido identificadas previamente como el matrimonio conformado por Marina Suyapa Regalado Miranda y José Mario Pineda Díaz, además de Miguel Ángel Guerra y Carmen Idalia Lara Ferrera.

El suceso se registró cuando el grupo se encontraba congregado a orillas del río para pescar. La tragedia se desencadenó cuando el joven Vargas decidió ingresar al agua para nadar y comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote debido a la fuerza de la corriente.