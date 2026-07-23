Trump dice que responsabilizará a Irán si los hutíes continúan sus ataques contra buques

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que responsabilizará a Irán si los hutíes de Yemen -aliados de Teherán- continúan sus ataques contra buques saudíes y les amenazó a ambos con un "severo castigo militar". En una publicación en su red Truth Social, Trump recordó que "hace un año, EE.UU. atacó con gran contundencia a los hutíes debido a que interferían en el comercio al disparar contra navíos", y reconoció que desde entonces, y durante la guerra con Irán, "habían actuado de manera muy responsable".

Trump agregó que "lamentablemente, han vuelto a las andadas" con los disparos contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo. "Que este mensaje sirva para dejar claro que, si vuelven a hacerlo, Estados Unidos responsabilizará a Irán, dado que los hutíes actúan como sus representantes o agentes, e impondrá un severo castigo militar tanto a Irán como a los propios hutíes", indicó. La advertencia del presidente estadounidense llega al día siguiente de que su gobierno firmara con Arabia Saudí un acuerdo para que este país desarrolle un programa nuclear, que ahora Trump condiciona a la normalización de relaciones con Israel. El grupo rebelde yemení, aliado de Teherán, afirmó este jueves que atacó a los navíos "Encelia" y "Layla", de bandera saudí, porque estos no acataron el bloqueo que mantienen en la región del mar Rojo, una vía de crudo que ha cobrado relevancia tras la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz por la guerra entre EE.UU. e Irán.