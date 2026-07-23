Banco Mundial estima en $19,600 millones los daños por terremotos en Venezuela

Caracas, Venezuela.

El Banco Mundial estimó este jueves en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década. La evaluación, elaborada mediante la metodología Global Rapid Damage Estimation (Grade), concluye que el 47 % de los daños corresponde a viviendas, con pérdidas valoradas en 9.300 millones de dólares, mientras que la infraestructura sufrió daños por 5.200 millones (27 %) y los edificios no residenciales por 5.000 millones (26 %).

El informe de la institución resalta que las zonas más afectadas fueron La Guaira y el Distrito Capital, que concentraron cerca del 47 % del impacto económico total. Los nuevos datos también señalan que los estados de Miranda y Carabobo registraron pérdidas de consideración, de modo que, junto con La Guaira y el Distrito Capital, concentraron el 85 % de los daños estimados por el organismo internacional. «La recuperación efectiva comienza con información fiable», afirmó la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, quien aseguró que la evaluación ofrece al Gobierno venezolano y a sus socios una base objetiva para planificar la reconstrucción y reiteró el compromiso de la institución de apoyar ese proceso.