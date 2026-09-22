Túnel y puente en Armenta: L56.4 millones y la promesa de entregarlos este año

San Pedro Sula, Honduras. Con una inversión de L56.4 millones, las obras del túnel en el bulevar Armenta-UTH y del puente en la entrada de la aldea Armenta avanzan en el sector noroeste de San Pedro Sula. Son proyectos esperados para mejorar la circulación vial y la conectividad de la zona, por lo que la expectativa es que sean concluidos dentro de los plazos anunciados y no enfrenten retrasos como los registrados en otras obras públicas que llevan meses en construcción, el puente de Las Brisas es un ejemplo de ello. El túnel que construyen en el bulevar Armenta tiene un costo de L33.4 millones para los sampedranos, mientras que el puente en la entrada de la aldea del mismo nombre tiene un valor de L23 millones esta última recién iniciada. Los trabajos en el túnel, ubicado en la intersección del puente Río Blanco y el bulevar Armenta, avanzan. El paso está regulado y se han habilitado vías alternativas para evitar el congestionamiento vial en la zona.

Ambas obras son municipales y están contempladas en un plan de inversión aprobado por la actual Corporación Municipal. La matriz de proyectos ha tenido varios cambios y estos son dos de los proyectos que mantuvieron su presupuesto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las obras se ejecutan en el sector noroeste de la ciudad y, según las autoridades municipales, estarán finalizadas este año.

Construcción del puente

La estructura antigua del puente en la entrada de la aldea Armenta ya fue demolida y comenzaron los trabajos. El gerente de Infraestructura Municipal, Luis Beltrán, dijo que la obra fue licitada y tendrá un costo de L23 millones. En el presupuesto municipal figuraban L25 millones destinados a la obra pero, la oferta fue de L23 según los encargados. Beltrán explicó que la construcción de el puente sobre el río Armenta representa una intervención estratégica en el sistema vial sampedrano, particularmente en zonas donde las corrientes naturales han limitado históricamente la conectividad entre sectores residenciales, comerciales e industriales. Además, en ciudades como San Pedro Sula, donde el crecimiento urbano ha sido acelerado en las últimas décadas, la ampliación y modernización de pasos vehiculares resulta clave para: reducir tiempos de traslado, descongestionar rutas alternas, mejorar el acceso a comunidades, facilitar la circulación del transporte de carga y servicios, explicó Beltrán. Para el funcionario, la infraestructura de puentes fortalece la resiliencia urbana ante eventos climáticos, al permitir pasos más seguros y estructuralmente adecuados frente a crecidas o lluvias intensas dijo. El puente está bajo la responsabilidad de la Constructora Sol, que ganó la licitación, en la que participaron seis empresas, según los encargados de Infraestructura. No se precisó si la constructora ha realizado otros proyectos en la ciudad o si es la primera vez que gana una licitación.

Avance del túnel

Mientras tanto, los trabajos en el túnel avanzan. El representante de la constructora PDI, Roberto Zablah, indicó que el proyecto comprende el hincado de 178 pilotos y faltan 51 pues es un trabajo que se realiza con una grua especial. “La fecha de entrega del proyecto es el 9 de febrero del 2027, pero lo haremos en diciembre pues estamos avanzando para reducir el impacto vial en la zona generada por la construcción”, dijo. El ingeniero detalló que el costo del proyecto es de L33.4 millones, pero pueden surgir algunas obras adicionales que podrían incrementar esa cifra hasta llegar a unos L35 millones. Destacó la colaboración de los sampedranos en la zona. “Los conductores han sido muy colaboradores y muy pacientes pues estamos claros que las construcciones generan molestias en puntos y alrededores que son intervenidas”, explicó.