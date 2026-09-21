California oficializa el 25 de septiembre como el Día de Dolly Parton

Los Ángeles (EE.UU.). California celebrará cada 25 de septiembre el Día de Dolly Parton en reconocimiento al legado que dejó en el estado y en el país la leyenda de la música country, fallecida el pasado 25 de agosto.

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó este lunes la ley SB 931 que establece un día de celebración en honor a Parton, uno de los máximos iconos culturales de Estados Unidos.

La fecha, el 25 de septiembre, fue elegida en honor a la popular canción de Parton ‘9 to 5’, ya que en el formato de fecha usado en EE.UU. (mes/día), se escribe “9/25”.

“Con este proyecto de ley, no solo establecemos un día para celebrar a Dolly Parton, sino que creamos un recordatorio anual para vivir como ella lo hizo: con alegría, gentileza y muchísimo corazón”, dijo Newsom en un comunicado sobre la artista fallecida a los 80 años.