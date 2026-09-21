  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Taylor Swift recibirá el primer premio a dirección artística en los MTV Video Music Awards

Los VMAs serán presentados por Snoop Dogg y se verán en vivo desde Los Ángeles el 27 de septiembre por la cadena de televisión CBS.

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 15:24 -
  • Agencia EFE
Taylor Swift recibirá el primer premio a dirección artística en los MTV Video Music Awards

La cantante Taylor Swift posa durante la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2024, en el UBS Arena este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

 Octavio Guzmán / EFE

Los Ángeles. Taylor Swift recibirá el primer premio MTV VMA a la mejor dirección artística en la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs), que se celebrará el domingo 27 de septiembre en Los Ángeles.

Este nuevo galardón reconoce a artistas musicales innovadores cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha impulsado el arte de la narración visual, según informó la producción de estos premios en un comunicado.

"Celebran una trayectoria profesional sólida e influyente de artistas que han superado los límites creativos y desarrollado una voz propia como directores", explica el escrito.

Taylor Swift ha dirigido algunos de los videos más representativos de su carrera, entre los que destacan ‘Karma (feat. Ice Spice)’ o más recientemente ‘The Fate of Ophelia’ y ‘Opalite’.

La intérprete ha sido nominada siete veces a mejor directora en los MTV Video Music Awards, de los cuales ha ganado en cuatro ocasiones.

Swift llega a la ceremonia como la segunda artista con más nominaciones, nueve en total, entre ellas dirección, video del año, artista del año y mejor pop.

Pero quien lidera la lista es Madonna, con once candidaturas, incluidas las tres grandes: video del año por ‘Confessions II – The Film’, y artista y canción del año, esta última por ‘Bring Your Love’, junto a Sabrina Carpenter.

Los VMAs serán presentados por Snoop Dogg y se verán en vivo desde Los Ángeles el 27 de septiembre por la cadena de televisión CBS, con retransmisión simultánea por MTV y por Paramount+ (Premium) en EE.UU..

La emisión también estará disponible globalmente al día siguiente en Paramount+ y MTV.

EFE

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias