Taylor Swift recibirá el primer premio a dirección artística en los MTV Video Music Awards

Los Ángeles. Taylor Swift recibirá el primer premio MTV VMA a la mejor dirección artística en la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs), que se celebrará el domingo 27 de septiembre en Los Ángeles.

Este nuevo galardón reconoce a artistas musicales innovadores cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha impulsado el arte de la narración visual, según informó la producción de estos premios en un comunicado.

"Celebran una trayectoria profesional sólida e influyente de artistas que han superado los límites creativos y desarrollado una voz propia como directores", explica el escrito.

Taylor Swift ha dirigido algunos de los videos más representativos de su carrera, entre los que destacan ‘Karma (feat. Ice Spice)’ o más recientemente ‘The Fate of Ophelia’ y ‘Opalite’.