Estados Unidos dona escritorios, sillas y equipo para escuelas hondureñas

San Pedro Sula, Honduras. Un total de 22 contenedores con equipo mobiliario y materiales educativos procedentes de Estados Unidos llegaron a San Pedro Sula como parte de una donación destinada a centros educativos de los departamentos de Cortés, Yoro y Santa Bárbara.
Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, informó a LA PRENSA que la donación fue gestionada por la Secretaría de Educación, bajo la dirección de la ministra Arely Argueta, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos.
“Estamos recibiendo 22 contenedores que contienen materiales, muebles, escritorios, también equipo para preescolar y todo el mobiliario de oficina viene totalmente nuevo”, explicó Rodríguez.
El funcionario señaló que los materiales serán contabilizados antes de definir su distribución, con el propósito de realizar una entrega entre los centros educativos de los tres departamentos beneficiados.
“Vamos a contabilizar nosotros para hacer una distribución equitativa de todo el material en el departamento de Cortés y también hacerle entrega a los compañeros de las departamentales de Yoro y Santa Bárbara”, detalló.
Entre los artículos recibidos se encuentran escritorios, sillas, mobiliario de oficina y equipo destinado a educación prebásica. De acuerdo con Rodríguez, los materiales serán entregados a los centros educativos una vez concluido el proceso de inventario.
El director departamental destacó el valor de la donación y señaló que algunos de los artículos tienen precios de entre 150 y 200 dólares, aunque indicó que el monto total de la ayuda será determinado después de contabilizar todo el contenido de los contenedores.
“Cada donación que usted puede ver está valorada en una gran cantidad de dinero. Aquí viene material que cuesta 200, 150 dólares la silla y todo un equipo nuevo”, manifestó.
Rodríguez agregó que la llegada de los contenedores fue posible mediante gestiones de la Secretaría de Educación y el apoyo de otras instituciones para facilitar el traslado y manejo de la carga.
Según el funcionario, antes de trasladar el mobiliario a los centros educativos se realizará el inventario correspondiente para establecer qué materiales serán asignados a cada departamento.