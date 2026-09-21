Estados Unidos dona escritorios, sillas y equipo para escuelas hondureñas

San Pedro Sula, Honduras. Un total de 22 contenedores con equipo mobiliario y materiales educativos procedentes de Estados Unidos llegaron a San Pedro Sula como parte de una donación destinada a centros educativos de los departamentos de Cortés, Yoro y Santa Bárbara.

Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, informó a LA PRENSA que la donación fue gestionada por la Secretaría de Educación, bajo la dirección de la ministra Arely Argueta, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos.

“Estamos recibiendo 22 contenedores que contienen materiales, muebles, escritorios, también equipo para preescolar y todo el mobiliario de oficina viene totalmente nuevo”, explicó Rodríguez.

El funcionario señaló que los materiales serán contabilizados antes de definir su distribución, con el propósito de realizar una entrega entre los centros educativos de los tres departamentos beneficiados.

“Vamos a contabilizar nosotros para hacer una distribución equitativa de todo el material en el departamento de Cortés y también hacerle entrega a los compañeros de las departamentales de Yoro y Santa Bárbara”, detalló.